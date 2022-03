Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Baoquangngai.vn)- Sáng 5/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến từ Chính phủ đến điểm cầu các bộ, ngành và địa phương.

Dự họp ở điểm cầu Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và các thành viên Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến ngày 4/3, thế giới ghi nhận trên 442,7 triệu ca mắc Covid-19, trên 6 triệu trường hợp tử vong. Trong tháng qua, có trên 52 triệu ca mắc mới, trong đó trên 200 nghìn trường hợp tử vong.

Trong nước dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Tuy vậy, số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong tháng qua. Số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vắc xin, nhất là nhóm dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, do tỷ lệ bao phủ vắc xin cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao nên tỉ lệ tử vong giảm sâu còn 0,2%.

Quang cảnh cuộc họp ở điểm cầu Quảng Ngãi.

Biến thể Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây phổ biến ở các tỉnh, thành phố, nhất là TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh thay thế dần biến thể Delta. Đến ngày 3/3/2022, Việt Nam đã tiếp nhận 218 triệu liều vắc xin; thực hiện phân bổ 204,4 triệu liều; đã tiến hành tiêm được hơn 196 triệu liều. Hiện Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục mua sắm vắc xin và chuẩn bị để triển khai tiêm cho nhóm đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi. Về tỉ lệ tiêm chủng, với đối tượng là người dân từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ đã tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 lần lượt là 100%, 98,4% và 37,4%. Với đối tượng là trẻ từ 12-17 tuổi, tỉ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 lần lượt là 98,8% và 93,5%.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, chiến dịch tiêm vắc xin đã thành công, đạt tỉ lệ rất cao so với thế giới. Trong đó, chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân đã tiêm được 14 triệu liều. Việt Nam đang tiếp tục nghiên cứu việc tiêm mũi 4. Chúng ta đã kết hợp hài hòa, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả giữa điều trị tại cơ sở y tế và tại nhà. Kiểm soát rủi ro dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP đang đi đúng hướng, từng bước chứng tỏ hiệu quả rõ rệt.

Quang cảnh phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Ảnh: TTXVN.

Thời gian tới, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng với dự báo diễn biến dịch bệnh sẽ tiếp tục phức tạp, khó lường, khó dự báo với biến chủng Omicron, khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, cũng không hoang mang, bám sát tình hình để có giải pháp phù hợp trong phòng, chống dịch tốt. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin trong cả nước.

Thủ tướng nêu rõ, cần tập trung thực hiện "đa mục tiêu" là tiếp tục ngăn chặn lây lan, tập trung kiểm soát rủi ro, giảm số ca chuyển nặng, giảm ca tử vong, không để quá tải hệ thống y tế; thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển bền vững; chăm lo an sinh xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Kiên trì, kiên quyết thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, kiểm soát các trường hợp nguy cơ cao, chuyển nặng, tử vong; thực hiện nghiêm và linh hoạt, hiệu quả công thức "5K + vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác". Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần phòng, chống dịch là không có tiền lệ nên không cầu toàn, không nóng vội, bám sát tình hình để tiếp tục rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp…

Tin, ảnh: T.PHƯƠNG