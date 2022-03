Tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(Baoquangngai.vn)- Sáng 4/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2022; cho ý kiến Kế hoạch thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 11, ngày 30/1/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Dự họp có Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

NHIỀU CHỈ TIÊU KT – XH TĂNG CAO

Mặc dù tình hình dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng mạnh, nhưng sau Tết các doanh nghiệp trên địa bàn đã trở lại hoạt động trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Nhờ đó, tình hình KT - XH của tỉnh trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022 đạt được một số kết quả tích cực.

Trong 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,4%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 366 triệu USD, tăng 39,6%; kim ngạch nhập khẩu đạt 554 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và bằng 24% dự toán năm. Thời tiết thuận lợi nên ngư dân nhanh chóng trở lại đánh bắt thủy sản ngay từ những ngày đầu năm mới, sản lượng thủy sản 2 tháng đạt gần 37 nghìn tấn, tăng 1,9%.

Các đồng chí chủ trì phiên họp

Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ, thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả khả quan. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được chú trọng thực hiện. Công tác phòng, chống dịch Covid- 19 của tỉnh được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tác động đến phát triển KT - XH của tỉnh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT - XH của tỉnh còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vẫn gặp nhiều khó khăn, hoạt động du lịch lữ hành và dịch vụ vui chơi giải trí tuy từng bước được phục hồi nhưng còn chậm, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể tăng…

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được; đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2022 và trong thời gian tới. Thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc thu ngân sách Nhà nước; vấn đề giảm nghèo miền núi; công tác bán, đấu giá nhà công sản; tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Cũng tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch thúc đẩy phục hồi, phát triển KT - XH và triển khai Nghị quyết 11, ngày 30/1/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

TẬP TRUNG CAO ĐỘ, QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận, và đánh giá cao sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm… Chính vì vậy, trong tháng 2/2022, tỉnh đã đạt được một số kết quả khả quan trong phát triển KT – XH. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua, cần sớm được khắc phục.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị các sở, ngành, đơn vị và địa phương cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có giải pháp mạnh mẽ, cụ thể, kịp thời để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại nhằm thúc đẩy công việc có chuyển biến tích cực hơn, đạt được kết quả cao nhất trong thời gian tới.

Quang cảnh phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, rà soát tất cả các nhiệm vụ trọng tâm đã được đặt ra trong chương trình công tác quý I để tập trung thực hiện hoàn thành. Đồng thời, bám sát diễn biến của tình hình thị trường trên địa bàn, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, nhất là giá nhiên liệu để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, tránh những tác động xấu kìm hãm sự phát triển KT –XH của tỉnh.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quy hoạch để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, làm công cụ triển khai nhiệm vụ phát triển KT – XH. Cụ thể, trong tháng 3/2022, sẽ nghe và cho ý kiến lần cuối về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất để trình các cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó, Sở KH&ĐT đôn đốc đơn vị tư vấn báo cáo UBND tỉnh về công tác quy hoạch tỉnh.

Trước nguy cơ lạm phát trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị, đối với các dự án đã được duyệt, các chủ đầu tư cần rà soát lại quy mô dự án, khả năng diễn biến của trượt giá để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy mô dự án nhằm đảm bảo tổng mức đầu tư đã được duyệt, không để vượt tổng mức đầu tư (đối với những công trình được điều chỉnh giá). Đối với những công trình, dự án không được điều chỉnh giá, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện dứt điểm để sớm quyết toán dự án, không để phát sinh kinh phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận phiên họp

Các sở, ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách.

Đối với ngành NN& PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, chậm nhất trước 30/4/2022 trình UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh giao Sở GTVT khẩn trương phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc phía đông của tỉnh; đồng thời, tổ chức công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án ngay từ trong tháng 3/2022.

Giao Sở LĐTB& XH chủ trì, phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh nghiên cứu, rà soát lại các chính sách đã ban hành trong thời gian qua liên quan đến công tác giảm nghèo để đánh giá lại hiệu quả của các chính sách mang lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng yêu các các sở, ngành, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục, có giải pháp phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19, đảm bảo phục vụ cho phát triển KT - XH cũng như đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch để bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân. Ngoài ra, cần tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh...

NGỌC ĐỨC