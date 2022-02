(Báo Quảng Ngãi)- Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe một số thành viên báo cáo về tình hình tổ chức cho nhân dân vui xuân đồng thời đề ra một số giải pháp để thực hiện ngay sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc.

Trong các báo cáo của một số thành viên Chính phủ với Thủ tướng, đáng lưu ý nhất vẫn là tình hình dịch Covid-19. Tuy nhiên, cũng qua báo cáo về dịch, những tín hiệu tích cực ngay ngày đầu xuân đã lóe lên những tia hy vọng về một năm an lành.

Với quyết tâm phủ sóng vắc xin mũi 3 cho người dân ngay trong quý I này của Chính phủ, cán bộ ngành y tế ở 30 tỉnh, thành phố trong cả nước đã làm việc xuyên Tết vì phải tiêm hàng trăm nghìn liều vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân. Tính đến nay, cả nước đã tiêm được trên 181 triệu liều vắc xin Covid-19, trở thành một trong những nước có số người tiêm chủng đạt tỷ lệ cao nhất.

Việc phủ sóng vắc xin như thế đã làm cho người dân cả nước an tâm vui xuân, dù mỗi ngày có đến trên dưới 10 nghìn ca F0. Tuy nhiên, do đã được tiêm chủng vắc xin 2 - 3 mũi nên nhiều ca F0 cũng giống như cảm cúm, tỷ lệ tử vong chỉ dừng ở mức 2 con số mỗi ngày. Cũng do được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đầy đủ 2 - 3 mũi nên không ngạc nhiên khi những điểm du lịch đông kín du khách trong những ngày Tết vừa qua. Chẳng hạn như đường lên Sa Pa (Lào Cai) bị kẹt xe hàng cây số, Quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt (Lâm Đồng) rồi đường về Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng thế. Nhiều du khách dựng lều dọc hồ Xuân Hương, ở TP.Đà Lạt để qua đêm. Các bãi biển ở Nha Trang, Dốc Lết, nhất là khu Bãi Dài - Cam Ranh (Khánh Hòa) rất khó để chen chân tìm một chỗ thư giãn trong các ngày Tết vừa qua. Nếu không kiểm soát tốt về dịch bằng việc phủ sóng vắc xin, thì sẽ không có cảnh người xe chen nhau đông như thế trên tất cả các tuyến đường.

Cũng nhờ kiểm soát được dịch nên Thủ tướng chỉ đạo cho Bộ GD&ĐT, cũng như các trường đại học trên cả nước phải sớm triển khai việc dạy trực tiếp từ ngày 7 - 13/2. Các chuyến bay của nhiều hãng hàng không cũng bắt đầu tăng chuyến, khiến cho một số sân bay bị tắc nghẽn ngay trong những ngày cận Tết. Thủ tướng cũng đã chỉ đạo cho ngành du lịch là cần có kế hoạch mở cửa sớm, chậm nhất là đến 30/4 này là phải hoàn thành việc đón khách quốc tế. Dĩ nhiên, việc phòng, chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu nên vừa mở cửa nhưng cũng phải đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch.

Các phiên biển xuyên Tết của ngư dân các tỉnh miền Trung khai thác hải sản tại Hoàng Sa và Trường Sa đã mang về những những mẻ cá tươi ngon, vừa được mùa lại được giá cũng là những tín hiệu tích cực trong năm mới này.

Rồi những trận mưa xuân liên tục “ghé thăm” các tỉnh miền Trung và cả các tỉnh Tây Nguyên làm cho các loại cây trồng, nhất là mùa hoa cà phê như bừng sáng. Người dân tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ những cơn mưa này.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa... đã có ngay trong những ngày đầu xuân nên chúng ta hy vọng một năm hanh thông sẽ đến với đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

TRẦN ĐĂNG