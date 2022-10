Thành phố Quảng Ngãi: Khắc phục khó khăn trong thực hiện Đề án 06

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, TP.Quảng Ngãi đã tập trung khắc phục khó khăn; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

UBND tỉnh họp đánh giá kết quả triển khai Đề án 06 quý III năm 2022 (Baoquangngai.vn)- Sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp giao ban quý III năm 2022 đánh giá kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). .

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, TP.Quảng Ngãi đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố gặp những khó khăn như: Trang dịch vụ công thường xuyên bị lỗi; hệ thống đường truyền thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thường xuyên nâng cấp, bảo trì, chất lượng đường truyền không ổn định, ảnh hưởng đến việc làm sạch dữ liệu dân cư và công tác cấp căn cước công dân (CCCD) gắn định danh điện tử cho công dân. Công an các xã, phường chỉ được trang bị một bộ máy tính/đơn vị; thiết bị kết nối Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong khi công việc nhiều đã ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Mặt khác, phân hệ quản lý tàng thư của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chậm đồng bộ, có nhiều hồ sơ bị "treo", dẫn đến công dân không thực hiện được các bước tiếp theo. Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thường xuyên bị lỗi kết nối, tự động đăng xuất hoặc yêu cầu đăng nhập tài khoản nhiều lần. Luật Cư trú năm 2020 quy định về việc thu hồi sổ hộ khẩu, nhưng đến nay chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan về việc giải quyết vấn đề này. Cán bộ tại bộ phận một cửa cấp xã đa phần là kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo công nghệ thông tin hay dịch vụ công trực tuyến, nên việc tiếp nhận thủ tục hành chính (TTHC) bước đầu gặp nhiều khó khăn...

Theo Thượng tá Lê Văn Nhất - Phó trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, để khắc phục những khó khăn nêu trên, Công an thành phố đã chủ động tham mưu UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ triển khai các giải pháp thực hiện Đề án 06. Nhờ đó, việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện thành phố đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, với 100% TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 9 TTHC; mức độ 4 đối với 4 TTHC. Công an thành phố thực hiện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công đối với 2 TTHC: Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy và thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội). Việc triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện.

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng công an thành phố đã thu nhận 40 hồ sơ xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ CCCD; 1.775 hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại CCCD. Đồng thời thu nhận 4.630 hồ sơ đăng ký thường trú trực tiếp và 667 hồ sơ qua dịch vụ công; thu nhận trực tiếp 2.420 đăng ký tạm trú và 143 hồ sơ qua dịch vụ công; hơn 26 nghìn hồ sơ thông báo lưu trú qua dịch vụ công; thu nhận 2.479 hồ sơ trực tiếp đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy và 8 hồ sơ qua dịch vụ công... Các hồ sơ được tiếp nhận đều được giải quyết đảm bảo theo đúng quy định.

“Tại các địa phương, người dân am hiểu công nghệ, sử dụng điện thoại, máy tính còn hạn chế; nhiều người không có điện thoại thông minh, sim chính chủ nên không thể đăng ký tài khoản định danh điện tử. Điều này gây khó khăn trong việc thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai Đề án 06 ở thành phố”, Thượng tá Lê Văn Nhất cho biết.

BÁ SƠN