Ứng dụng công nghệ trong quản lý ngân sách

(Báo Quảng Ngãi)- Để công tác quản lý ngân sách nhà nước được minh bạch và kiểm soát chặt chẽ, thời gian qua, các ngành thuế, tài chính, kho bạc đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Luyện cho biết, Sở Tài chính đang sử dụng 2 phần mềm là quản lý tiền lương và quản lý chính sách an sinh xã hội. Đây là 2 lĩnh vực chiếm cơ cấu, tỷ lệ rất lớn trong chi ngân sách. Cùng với đó, đơn vị sử dụng phần mềm được dùng chứng thư số, chữ ký số trong giao dịch với các cơ quan liên quan như Kho bạc Nhà nước, BHXH, các ngân hàng; đồng thời, tích hợp bảng chi trả lương và phiếu rút dự toán tiền lương của đơn vị vào dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. Tính đa nhiệm và kết nối tốt của phần mềm giúp việc quản lý sử dụng ngân sách trả lương đảm bảo kịp thời, chính xác, nhanh chóng và chi tiết; tăng tính hiệu quả, minh bạch trong chi ngân sách.

Cán bộ ngành thuế hỗ trợ người nộp thuế bằng hình thức điện tử.

Đối với phần mềm quản lý kinh phí và thanh, quyết toán các chế độ an sinh xã hội, qua ứng dụng đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những bất cập trong quản lý, tổng hợp kinh phí của các đối tượng được hưởng chế độ an sinh xã hội. Đồng thời, xây dựng và hình thành một cơ sở dữ liệu về quản lý kinh phí và thanh, quyết toán các chế độ an sinh đảm bảo chính xác, đồng bộ.