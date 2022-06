Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho mô hình làm việc Hybrid work

Hybrid work - mô hình "làm việc kết hợp" hậu Covid-19 rất được ưa chuộng bởi tính năng động và linh hoạt của nó, song cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ mất an toàn thông tin. Viettel M-Suite ra đời đã phần nào giải quyết được các nguy cơ ấy, giúp người lao động tham gia vào mô hình làm việc mới mẻ, hiện đại và năng suất này một cách an toàn hơn.

Ảnh minh họa: Hybrid work - mô hình làm việc rất được ưa chuộng hiện nay. Mặc dù Việt Nam đã bước vào giai đoạn bình thường mới, nhưng sau hai năm đại dịch Covid đã hình thành thói quen làm việc từ xa trong một bộ phận không nhỏ người lao động, đặc biệt là nhóm ngành kinh doanh, công nghệ thông tin (CNTT),… Mô hình làm việc kết hợp (Hybrid work) với tính năng động và linh hoạt bởi thế rất được ưa chuộng, đặc biệt trong giới trẻ. Tuy nhiên, mô hình này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin như: Không kiểm soát được thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng; Không kiểm soát được chính sách an toàn thông tin trên thiết bị, ứng dụng; Không kiểm soát được dữ liệu ra/vào hệ thống.

Những lỗ hổng bảo mật này khiến người lao động (nhân viên làm việc từ xa) trở thành mục tiêu của tin tặc do sử dụng những thiết bị cá nhân không an toàn kết nối vào mạng công ty mà các giải pháp truy cập từ xa truyền thống như VPN (virtual private network) hay tường lửa còn tồn tại nhiều điểm yếu, khó kiểm soát các chính sách an toàn thông tin trên thiết bị người dùng, dẫn đến thiếu độ tin cậy của phiên kết nối, làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng vào các thiết bị đầu cuối.

Kết quả khảo sát của Microsoft năm 2022 (Work Trend Index 2022) cho thấy, 52% số người được hỏi cho biết họ mong muốn và cân nhắc tới khả năng làm việc online hoặc kết hợp (Hybrid work) trong năm tới. Hiện những "ông lớn" công nghệ như Microsoft, Google, Facebook... cũng đã triển khai để nhân viên có thể linh hoạt làm việc tại nhà hoặc văn phòng.

Khác với các giải pháp truy cập từ xa truyền thống, Viettel Enterprise Mobility Suite (M-Suite) được xây dựng dựa trên kiến trúc bảo mật Zero-Trust với các nguyên tắc cơ bản: Không tin tưởng, luôn xác minh. Muốn truy cập thì phải chứng minh: đúng người, đúng thiết bị, thiết bị an toàn, phiên truy cập đủ tin cậy. Mô hình kiến trúc bảo mật Zero-Trust đã xóa bỏ các hạn chế của mô hình truyền thống, cho phép Viettel M-Suite hỗ trợ tối đa người dùng trong quá trình kết nối làm việc từ xa an toàn và chuyên nghiệp.

Viettel M-Suite là một sản phẩm có cách tiếp cận mới mẻ và hiện đại về lĩnh vực bảo mật kết nối từ xa, được áp dụng trên giao thức SDP (Software Defined Perimeter). SDP là một mô hình bảo mật mạng kết nối 1-1 giữa người dùng và các tài nguyên mà họ truy cập. Viettel M-Suite tuân thủ và vượt qua những nguyên tắc cốt lõi trong lĩnh vực bảo mật an ninh mạng, với các tính năng chính: đầu tiên là việc thay thế các quy tắc truy cập tĩnh bằng cách phân quyền trực tiếp thông qua các chính sách truy cập linh hoạt, phù hợp với tình huống sử dụng của người dùng. Đồng thời, giải pháp này cho phép nhà quản trị dễ dàng thay đổi chính sách bảo mật dựa trên những hoạt động, địa điểm và thời gian người dùng thao tác.

Viettel M-Suite có khả năng bảo mật mọi ứng dụng, trên mọi nền tảng, ở bất cứ vị trí nào. Đặc biệt, Viettel M-Suite có thể triển khai kinh doanh theo mô hình On-Premise hoặc Cloud. Khả năng triển khai linh hoạt theo nhiều mô hình, có thể đáp ứng được cho mọi loại hình doanh nghiệp, dễ dàng mở rộng theo chiều ngang khi doanh nghiệp tăng nhu cầu sử dụng.

Trong chưa đầy 1 năm, Viettel M-Suite đã đạt nhiều giải thưởng lớn: Giải Sản phẩm ATTT triển vọng xuất sắc tại Chương trình Bình chọn Danh hiệu “Chìa khóa vàng” năm 2021 do Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA) tổ chức, đạt Danh hiệu Sao Khuê năm 2022 tại lĩnh vực Bảo mật và an toàn thông tin do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức và Giải vàng tại Cuộc thi quốc tế Cybersecurity Excellence Awards 2022 tại hạng mục Zero Trust Security.

Hiện Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel đang triển khai chương trình miễn phí sử dụng trải nghiệm 3 tháng cho các doanh nghiệp đăng ký dùng thử trong tháng 5-6/2022. Đây là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp áp dụng một phương pháp kết nối an toàn theo chuẩn quốc tế.

