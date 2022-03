Thêm hàng loạt mẫu ôtô giảm giá mạnh trong tháng 3

Nhiều dòng xe đến từ Hyundai, Suzuki, Subaru và Volkswagen được giảm giá mạnh trong tháng 3, từ vài chục đến 200 triệu đồng.

Bên cạnh loạt sedan và crossover của Mazda, Honda, Nissan, nhiều hãng cũng áp dụng chương trình khuyến mại, giảm giá mạnh cho các dòng xe trong tháng 3, gồm Hyundai, Suzuki, Subaru và Volkswagen.

Mức giảm phổ biến dao động từ hơn 50 đến 200 triệu đồng. Những mẫu xe giảm giá mạnh nhất gồm Hyundai Grand i10, Elantra, Subaru Forester, Volkswagen Tiguan, Passat...

Nhiều mẫu xe Hyundai giảm giá mạnh

Trong tháng 3, nhiều mẫu ôtô Hyundai được giảm giá, tặng kèm phụ kiện tại đại lý, gồm Grand i10, Elantra, Kona.

Theo báo giá từ nhân viên kinh doanh một đại lý Hyundai trên địa bàn Hà Nội, mẫu sedan hạng C Elantra đang có mức giảm cao nhất. Cụ thể, phiên bản Elantra 1.6 MT giảm 58 triệu đồng còn 522 triệu đồng. Đây là các xe sản xuất năm 2021.

Hyundai Elantra. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Mẫu Elantra 1.6 AT được giảm 40 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Elantra 2.0 AT sản xuất năm 2021 giảm 54 triệu đồng. Bản Elantra Sport cao nhất được báo giá 730 triệu đồng, giảm 39 triệu đồng so với giá đề xuất cho các xe có số VIN năm 2022.