Bắt đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép

(Baoquangngai.vn)- Sáng 15/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh cho biết đã bắt 1 đối tượng có hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".

Khoảng 7 giờ sáng 15/11, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Thanh Tú (sn 1992), trú tại phường Phổ Quang, TX.Đức Phổ về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" được quy định tại khoản 2, điều 349 Bộ Luật hình sự.

Thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Thanh Tú.

Theo cơ quan An ninh điều tra cho biết, lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng trong việc tuần tra kiểm soát biên giới và sự nhẹ dạ cả tin của người dân, Tú đã tổ chức, hướng dẫn cho một số người dân qua Campuchia lao động hợp bất hợp pháp trong các casino.

Qua đây cũng khuyến cáo người dân khi tiếp xúc các đối tượng qua không gian mạng và tìm kiếm công việc cần nghiên cứu kỹ, lựa chọn những địa chỉ uy tín để tránh những trường hợp bị lừa qua nước ngoài để lao động bất hợp pháp và bẫy việc nhẹ lương cao nhưng “không có ngày về”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

MINH CHÂU