Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt tài sản

Chiều 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an Bình Thuận đã triển khai các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh, sinh năm 1995, trú xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đọc Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn cùng ngày. Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn cùng ngày.

Trước đó, ngày 10/10/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại khu phố 8, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết vào ngày 24/4/2022 mà Ninh Thị Vân Anh (tên trên mạng xã hội là “Tina Dương”) là đối tượng chính của vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết cho biết, tài sản mà Ninh Thị Vân Anh lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt có giá trị hơn 500 triệu đồng, vượt thẩm quyền điều tra của đơn vị, vì vậy, ngày 13/10, hồ sơ của vụ án đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết chuyển đến PC02 Công an tỉnh Bình Thuận.

Theo báo cáo ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, ngày 12/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình về việc chuyển tố giác của ông L.K.D là đại diện Công ty Cổ phần Gia Đình Việt có trụ sở tại phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tố cáo Ninh Thị Vân Anh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là chiếc xe ô-tô biển số 51H-242.74.

Sau khi tiếp nhận, Công an thành phố Phan Thiết đã tiến hành xác minh và có kết quả điều tra ban đầu, Ninh Thị Vân Anh ký hợp đồng thuê xe ô-tô tự lái VINFAST LUX A2.0, biển số 51H-242.74 của Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt. Thời gian hợp đồng 3 tháng, từ ngày 24/1/2022 đến ngày 24/4/2022 với giá 45 triệu đồng. Địa điểm nhận xe tại thành phố Phan Thiết.

Sau khi nhận xe và sử dụng đến ngày 24/4/2022 hết hạn theo hợp đồng nhưng Ninh Thị Vân Anh không trả mà mang ra thành phố Ninh Bình bán cho anh B.Đ.H với giá 450 triệu đồng.

Anh H đã chuyển cho Vân Anh số tiền 390 triệu đồng, sau khi đặt cọc Vân Anh vào Thành phố Hồ Chí Minh đặt làm giả 1 giấy đăng ký xe ô-tô biển số 51H-242.74 rồi mang ra giao cho anh H để tạo lòng tin và nói chờ người đứng tên chủ xe đi công tác về sẽ làm giấy ủy quyền cho Vân Anh làm thủ tục sang tên.

Số tiền còn lại là 60 triệu đồng cả hai hẹn ngày 30/6/2022 sẽ chuyển đủ và làm thủ tục chuyển nhượng sang tên.

Đến ngày 30/6/2022 anh H nhiều lần liên lạc nhưng Vân Anh né tránh không đến với nhiều lý do. Cùng thời điểm này, Vân Anh thiếu nợ nhiều người trong xã hội nên đã bỏ trốn khỏi thành phố Ninh Bình đến Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó ra thành phố Phan Thiết thì được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết mời về làm việc.

Tại đây, Vân Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, chiếm đoạt tài sản đem đi bán cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng chỉ trả, sau đó bỏ trốn. Giá trị tài sản được Hội đồng định giá tài sản thành phố Phan Thiết kết luận là 774.285.345 đồng.

Ngoài ra, trong cùng thời gian này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Ninh Thị Vân Anh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo ĐÌNH CHÂU/Nhandan.vn