Bắt đối tượng dùng súng bắn trọng thương 2 người sau một giờ gây án

(Baoquangngai.vn)- Khoảng 9 giờ sáng 13/10, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Bình Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh truy bắt đối tượng nổ súng trong quán cà phê, thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận (Bình Sơn) làm 2 người bị thương, chỉ sau hơn một giờ đồng hồ đối tượng này gây án.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13/10, trong lúc nhiều người đang uống cà phê trong quán Kim Băng, thuộc thôn Tuyết Diêm 1 thì bất ngờ bị một thanh niên ngồi trên xe ô tô từ phía ngoài đường rút súng bắn vào trong quán, làm 2 người bị thương.

Hung khí nóng do đối tượng giao nộp.

Sau khi gây án đối tượng đã tẩu thoát. Người dân địa phương đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bình Sơn. Nạn nhân là anh V.T.C (1982), ở thôn Tuyết Diêm 1 và chị L.T.T (1976), ở xã Bình Phước (Bình Sơn).

Tiếp nhận nguồn tin, Đại tá Trần Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Bình Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Thạnh và các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện Bình Sơn triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ tổ chức xác minh, điều tra vụ án.

Đối tượng Đặng Thanh Quí và tang vật gây án.

Đến khoảng 9 giờ, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Bình Sơn và các đơn vị phối hợp làm rõ đối tượng là Đặng Thanh Quí (1995), trú tại thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận. Đối tượng đã giao nộp cơ quan công an 2 khẩu súng, 36 viên đạn, 3 vỏ đạn, 1 bình xịt hơi cay và một số hung khí nóng khác…

Trước đó, Quí đón xe ô tô mang biển số 76A 083.00 do một thanh niên trú tại thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông (Bình Sơn) điều khiển chở đến quán cà phê gây án. Việc truy bắt đối tượng chỉ sau hơn 1 giờ gây án đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, không để người dân hoang mang.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: MINH CHÂU