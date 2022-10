Bà Rịa-Vũng Tàu:

Sáng 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mời ông Tạ Văn Bửu, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đến trụ sở Ủy ban nhân dân huyện làm việc và công bố quyết định khởi tố bị can do những sai phạm về quản lý đất đai trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ.

Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cùng bị khởi tố còn có các ông: Huỳnh Văn Phi, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên-Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Đất Đỏ. Cùng bị khởi tố còn có các ông: Huỳnh Văn Phi, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên-Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Đất Đỏ.

Cơ quan công an cũng đã thực hiện khám xét nơi ở của 3 cán bộ trên.

Trước đó, trong nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ có chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không qua đấu giá cho 235 trường hợp.

Đối tượng được giao đất là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp, đối tượng chính sách, người dân có đất phải thu hồi tại một số dự án…

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau đó đã kết luận: Ngoài việc giao đất không qua đấu giá đất được xác định vi phạm các quy định của Luật Đất đai, đã có không ít trường hợp giao đất sai, giao không đúng đối tượng.

Theo NGUYỄN NAM/Nhandan.vn