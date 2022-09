Khởi tố bị can có hành vi dâm ô với trẻ em

(Baoquangngai.vn)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can có hành vi dâm ô đối với bé trai dưới 16 tuổi.

Sáng 7/9, Trung tá Huỳnh Đức Mẫn, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi dâm ô đối với trẻ dưới 16 tuổi, xảy ra từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2021, tại thị trấn La Hà (Tư Nghĩa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa cũng đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Tấn Hùng (65 tuổi), ngụ ở thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) vì có hành vi dâm ô đối với trẻ em dưới 16 tuổi, quy định tại điểm b, khoản 2, điều 146 Bộ luật Hình sự; đồng thời có Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trần Tấn Hùng.

Nhà của bị can Trần Tấn Hùng đóng cửa.

Theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Trần Tấn Hùng là hàng xóm của gia đình bé K (6 tuổi). Từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2021, lợi dụng lúc bé K ở nhà một mình, đối tượng Trần Tấn Hùng đã có nhiều lần dụ bé K, thực hiện các hành vi dâm ô, xâm hại tình dục bé K tại nhà nạn nhân, nhà đối tượng cũng như các nơi khác trong khuôn viên khu dân cư...

