Bắt nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Liên quan vụ cướp ngân hàng tại Đồng Nai, sáng 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt nghi can Lê Huy Dũng, 34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa.

Dũng bị bắt tại địa bàn ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11/9. Sau đó, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, di lý nghi can đến vị trí giấu súng và thu giữ khẩu Rulo, xe máy và tiền cướp được.

Công an thu giữ khẩu súng Dũng dùng để cướp ngân hàng. Bước đầu, Dũng khai nhận do cần tiền trả nợ bài bạc nên lên phương án thực hiện cướp ngân hàng. Bước đầu, Dũng khai nhận do cần tiền trả nợ bài bạc nên lên phương án thực hiện cướp ngân hàng.

Khoảng 15 giờ chiều 8/9, Dũng mang áo quần đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm xông vào Phòng giao dịch Tam Phước, Chi nhánh Biên Hòa thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước.

Tại đây, Dũng dùng súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp các nhân viên có mặt tại hiện trường và xông vào quầy lấy khoảng 600 triệu đồng. Sau khi cướp tiền xong, đối tượng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng giao dịch, băng qua Quốc lộ 51 lấy xe máy để sẵn bên lề đường, rồi chạy theo Quốc lộ 51 hướng đi huyện Long Thành.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Đồng thời, nhiều cán bộ, chiến sĩ được huy động để truy bắt hung thủ gây ra vụ cướp trên.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

