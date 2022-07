Bắt tạm giam đối tượng đưa người trốn sang Campuchia

Ngày 14/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" quy định tại điều 349 Bộ luật hình sự xảy ra tại tỉnh Thái Bình và một số địa phương.

Đối tượng Nhữ Thành Tân (Ảnh công an cung cấp).

Cùng với đó, cơ quan Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nhữ Thành Tân (sinh năm 1999), trú thôn Phú Hội, xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".