Đã xác định tàu gây tai nạn khiến 3 ngư dân tử vong

(Baoquangngai.vn)- Liên quan đến vụ tai nạn trên biển khiến 3 ngư dân xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) tử vong vào rạng sáng 6/6, cơ quan chức năng đã điều tra và bắt giữ được phương tiện gây tai nạn.

Đó là tàu hàng mang số hiệu Thịnh Long 68, khi tàu này đang ở cảng Thuận An, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tàu Thịnh Long 68 do ông Bùi Văn Long ở tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng. Tàu đang hành trình từ tỉnh Đồng Nai về cảng Thuận An, thì gây tai nạn với tàu cá QNg 91426 TS của ngư dân Quảng Ngãi tại vùng biển Quảng Nam.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tìm kiếm ngư dân trên tàu QNg 91426 TS mất tích trong sáng 6/6. Ảnh: TL

Trước đó, tàu cá số hiệu QNg 91426 TS do ông Trần Văn Công, ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu đang thả trôi trên vùng biển Quảng Nam, thì bị một tàu khác đâm chìm lúc 3 giờ 30 phút sáng 6/6. Vụ tai nạn khiến 3 ngư dân trên tàu ông Công tử vong.

X.T