Bắt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vì liên quan vụ Việt Á

Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long để điều tra những sai phạm liên quan vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

Ngày 7/6, Trung tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an - cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Long bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Long đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Hành vi của cựu bộ trưởng bị C03 xác định đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Long.

Tính đến thời điểm này, ông Long là quan chức cao nhất bị khởi tố trong vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 gây bức xúc dư luận.

Ông Long là tư lệnh của ngành y tế có vai trò thực hiện, giám sát công tác phòng chống dịch nhưng lại bị bắt vì những sai phạm liên quan đến vụ án Công ty Việt Á hối lộ các quan chức hàng trăm tỉ để thông đồng nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

Trước đó, các quan chức cấp bộ bị bắt gồm: ông Nguyễn Minh Tuấn - nguyên vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liên - vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế và ông Trịnh Thanh Hùng - phó vụ trưởng Vụ khoa học - công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học - công nghệ và Nguyễn Huỳnh - phó trưởng phòng quản lý giá Cục Quản lý dược, cựu thư ký Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.

Việc khởi tố, bắt tạm giam bộ trưởng Bộ Y tế là diễn biến mới nhất quá trình C03 mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

Mới đây ngày 4/6, Bộ Chính trị đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh - chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

Ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 bị xác định gây hậu quả nghiêm trọng.

Các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc - thứ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Y tế.

Sáng 7/6, Quốc hội đã thông qua việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn đề nghị cách chức bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kết luận: Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y.

Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và một số lãnh đạo, cán bộ của hai bộ cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tính đến nay cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 40 người liên quan vụ Công ty cổ phần công nghệ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, trong đó, có 6 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ và hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, Sở Y tế các tỉnh, thành.

