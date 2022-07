Thu ngân sách nhà nước: Vượt tiến độ, nhưng còn khó khăn

(Báo Quảng Ngãi)- Sự phục hồi của nền kinh tế sau dịch Covid-19, cộng với giá dầu luôn nằm ở mức cao đã góp phần đưa số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm vượt dự toán tỉnh giao. Song, vẫn còn một số khoản thu đạt thấp...

Tính đến ngày 30/6, tổng thu ngân sách nhà nước (phần nội địa) trên địa bàn tỉnh hơn 10,3 nghìn tỷ đồng, đạt trên 88% dự toán trung ương, đạt gần 62% dự toán tỉnh giao, tăng 63,7% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hơn 6.521 tỷ đồng, đạt gần 110% dự toán trung ương, đạt 82,2% dự toán tỉnh giao, tăng hơn 112% so cùng kỳ năm trước. Các khoản thu còn lại trên 3.781 tỷ đồng, đạt 66% dự toán trung ương, đạt 43% dự toán tỉnh giao, tăng 17,5% so cùng kỳ năm 2021. Có 12/17 khoản thu đảm bảo và vượt tiến độ dự toán tỉnh giao. Trong đó, một số khoản thu đạt cao như doanh nghiệp nhà nước trung ương (đạt 81%), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (86,8%), thuế thu nhập cá nhân (71,7%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (150,1%)...

Cán bộ ngành thuế tỉnh hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, gia hạn thuế. Số thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt cao nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô thế giới luôn nằm ở mức cao so với giá dầu thô dự toán trung ương giao. Ngoài ra, Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi có sản lượng tiêu thụ đạt gần 74 triệu lít, tăng 15,9% so cùng kỳ năm 2021, qua đó nộp ngân sách hơn 777 tỷ đồng, tăng 30,6% so cùng kỳ năm trước... Số thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt cao nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô thế giới luôn nằm ở mức cao so với giá dầu thô dự toán trung ương giao. Ngoài ra, Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi có sản lượng tiêu thụ đạt gần 74 triệu lít, tăng 15,9% so cùng kỳ năm 2021, qua đó nộp ngân sách hơn 777 tỷ đồng, tăng 30,6% so cùng kỳ năm trước...

Bên cạnh những khoản thu đạt khá, có 2 nguồn thu còn thấp. Đó là, thu tiền sử dụng đất hiện chỉ đạt 19,4% (dự toán giao 3.100 tỷ đồng); tiền bán nhà sở hữu nhà nước mới thu đạt 0,3% (dự toán giao 200 tỷ đồng). Riêng nguồn thu của các huyện còn gặp nhiều khó khăn, nhiều địa phương thu chưa đạt dự toán như: Mộ Đức, Sơn Hà, Bình Sơn, Minh Long...

Chi cục trưởng Chi cục Thuế Bình Sơn Lê Minh Trung cho biết, năm 2022, huyện Bình Sơn được tỉnh giao dự toán thu hơn 502 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 319 tỷ đồng. Tuy nhiên, do việc triển khai một số dự án còn chậm, nhất là dự án Khu dân cư Kè bắc sông Trà Bồng đến nay vẫn chưa đủ điều kiện xác định giá đất, dẫn đến chưa có cơ sở để triển khai thu tiền sử dụng đất, nên ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu chung. Nếu trừ tiền sử dụng đất, huyện Bình Sơn thu đạt gần 54% dự toán.

Tại huyện Sơn Hà, năm 2022 được giao dự toán thu hơn 42 tỷ đồng, trong đó có 14 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Nhưng trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện mới thu được hơn 12 tỷ đồng (đạt 29,3%), trong đó có 689 triệu đồng tiền sử dụng đất. Nếu trừ tiền sử dụng đất, huyện Sơn Hà thu đạt gần 42% dự toán...

Phấn đấu thu vượt dự toán năm 2022 Ngành thuế tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu từ nay đến cuối năm thu vượt dự toán ngân sách năm 2022 do Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao. Để đạt được mục tiêu trên, ngành thuế tập trung quản lý chặt chẽ, bao quát người nộp thuế, khoản thu, sắc thuế, nhất là các nguồn thu còn dư địa. Tiếp tục cụ thể hóa kế hoạch tăng cường quản lý thu trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, nâng cao chất lượng phân tích chuyên sâu hồ sơ khai thuế và hiệu quả thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; huy động kịp thời các khoản gia hạn đến hạn vào ngân sách và thực hiện hiệu quả công tác quản lý nợ thuế...

