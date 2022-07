8 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Thuế 6 tháng cuối năm

(Baoquangngai.vn)- Ngày 8/7, dưới sự chủ trì của Cục trưởng Bùi Khánh Toàn, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022.

Cục trưởng Cục Thuế Bùi Khánh Toàn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh KT

Theo báo cáo của Cục Thuế, tổng thu NSNN (nội địa) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 đạt 10.303 tỷ đồng, bằng 88,4% dự toán TW, bằng 61,7% dự toán tỉnh, bằng 163,7% so thực hiện cùng kỳ. Trong đó, Thu từ NMLD Dung Quất đạt 6.521,5 tỷ đồng, bằng 109,9% dự toán TW, bằng 82,2% dự toán tỉnh, bằng 212,2% so thực hiện cùng kỳ. Các khoản thu còn lại đạt 3.781,5 tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán TW, bằng 43,1% dự toán tỉnh, bằng 117,5% so thực hiện cùng kỳ. Trừ tiền sử dụng đất, các khoản thu còn lại đạt 3.178,8 tỷ đồng, bằng 64,6% dự toán TW, bằng 56% dự toán tỉnh, bằng 111,7% so thực hiện cùng kỳ.