Tiến độ và Giá bán dự án Phương Trường An 5 mới nhất

Phương Trường An 5 là dự án tọa lạc tại mặt tiền đường DT 741 (Quốc Lộ 14). Đây là một trong những dự án được đánh giá cao với giá chỉ từ 720 triệu/ sản phẩm có sổ đỏ từng nền. Hiện tại tiến độ thi công hạ tầng của dự án đã được hoàn thiện 100%.

Dự án Phương Trường An 5 do Công ty CP đầu tư phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư và Công ty Tư vấn Invert Việt Nam (https://www.invert.vn/) phân phối chính thức. Trong quá trình hoạt động, Công ty Phương Trường An đã hợp tác với hàng loạt các tập đoàn và công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài dự án Phương Trường An 5, công ty cũng đầu tư vào nhiều dự án lớn như Khu Đô Thị Phương Trường An, Dự án Phương Trường An 5 do Công ty CP đầu tư phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư và Công ty Tư vấn Invert Việt Nam (https://www.invert.vn/) phân phối chính thức. Trong quá trình hoạt động, Công ty Phương Trường An đã hợp tác với hàng loạt các tập đoàn và công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài dự án Phương Trường An 5, công ty cũng đầu tư vào nhiều dự án lớn như Khu Đô Thị Phương Trường An, Phương Toàn Phát , Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh,…

Đánh giá vị trí dự án Phương Trường An 5

Toạ lạc tại tuyến đường DT741, Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. Vị trí này được đánh giá là đắc địa khi DT741 được đánh giá là tuyến đường huyết mạch đi các tỉnh Tây Nguyên. Dự án còn có hệ thống giao thông hoàn thiện với các tuyến đường như DT741, DT742, Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường Vành Đai 4, DT745, DT747, Quốc Lộ 13,…Với những tuyến đường này, cư dân có thể dễ dàng kết nối với khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Đặc biệt, Cao Tốc Mỹ Phước – Tân Vạn giúp việc di chuyển đến trung tâm Dĩ An, Thuận An dễ dàng hơn. Ngoài ra còn có thể kết nối với Quốc lộ 1A và cảng Dĩ An thông qua Quốc lộ 51 để di chuyển về nơi có sân bay quốc tế Long Thành và cảng Quốc tế Cái Mép – Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vị trí này còn gần với các khu công nghiệp lớn của khu vực như Khu Công Nghiệp Vsip II, Vsip III, Vsip IV, KCN Đồng An, KCN Tân Bình, KCN Nam Tân Uyên. Điều này giúp dự án có thể tiếp cận với những kỹ sư và chuyên gia đang làm việc tại đây.

Bình Dương có lợi thế bất động sản lớn

Bình Dương là một trong những tỉnh có sự phát triển toàn diện về kinh tế - văn hoá - hạ tầng với việc thu hút vốn FDI đứng thứ 3 của cả nước. Bình Dương cũng tập trung nhiều kỹ sư và chuyên gia đang làm việc với nhu cầu về nhà ở cao.

Điều này thúc đẩy bất động sản tại Bình Dương, đặc biệt là khu vực Phú Giáo, Dĩ An, Bàu Bàng. Huyện Phú Giáo nơi Phương Trường An 5 toạ lạc đang có những chuyển biến tích cực về hạ tầng và kinh tế. Dự án này được nhiều chuyên gia đánh giá là có tiềm năng và cơ hội phát triển, đặc biệt là khả năng sinh lời cao.

Bên cạnh hạ tầng hoàn thiện 100%, Phương Trường An 5 đã có sổ đỏ từng nền, sang tên cho khách hàng Tiến độ & Giá bán dự án Phương Trường An 5

Hiện tại dự án Phương Trường An 5 đã có sổ đỏ từng nền với quy mô 10,6 Ha gồm 742 nền. Giá bán mỗi sản phẩm chỉ từ 750 triệu (Đã có sổ đỏ), ngân hàng hỗ trợ vay 70%. Giá bán của dự án được đánh giá là khá mềm với không gian sống chuẩn hiện đại và nằm liền kề các khu công nghiệp. Mức giá này cũng rất cạnh tranh so với những dự án hiện hữu tại Phú Giáo và các khu vực lân cận, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt những khách hàng có thể dùng đòn bẫy tài chính đầu tư vào Phương Trường An 5.

Hạ tầng của dự án đã hoàn thiện 100% với đường nội khu rộng rãi, công viên cây xanh cùng hệ thống xử lý nước thải, nước máy và điện âm. Ngoài ra dự án còn được chủ đầu tư trang bị những tiện ích nội khu đẳng cấp như công viên, đường dạo bộ, khu vui chơi, hồ bơi, trường học, khu vui chơi trẻ em, quảng trường thể thao. Hạ tầng của dự án đã hoàn thiện 100% với đường nội khu rộng rãi, công viên cây xanh cùng hệ thống xử lý nước thải, nước máy và điện âm. Ngoài ra dự án còn được chủ đầu tư trang bị những tiện ích nội khu đẳng cấp như công viên, đường dạo bộ, khu vui chơi, hồ bơi, trường học, khu vui chơi trẻ em, quảng trường thể thao.

Chủ đầu tư đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sổ hồng cho khách hàng. Có thể nói, trong bối cảnh bất động sản có nhiều biến động như hiện nay, những dự án có pháp lý minh bạch và đảm bảo pháp lý minh bạch như Trường An 5 không nhiều. Đây là một trong những lý do giúp cho sản phẩm của dự án thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Tiềm năng dự án Phương Trường An 5

Xứng đáng để đầu tư vì tiềm năng vượt trội mà không phải dự án nào cũng có được. Hiện tại khu vực này đang mọc lên rất nhiều khu công nghiệp như KCN Tân Bình và Nam Tân Uyên – Bình Dương với lực lượng lao động lớn và các chuyên gia, kỹ sư từ nơi khác đổ về.

Nhu cầu nhà ở và đất nền tại Phú Giáo cũng tăng lên đáng kể cùng với sự thay đổi về cơ sở hạ tầng. Nhiều người muốn mua đất xây nhà gần các khu công nghiệp để thuận tiện cho việc đi lại.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHƯƠNG TRƯỜNG AN

Địa chỉ: Số 9A Đường C, Khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương

Website: https://www.phuongtruongan.vn/

Điện thoại: 0986 801 739

Email: phuongtruongan.vn@gmail.com