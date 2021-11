Ngày nay, với rất nhiều hình thức quảng cáo trên thị trường, nên việc cung cấp và in decal theo từng hình dạng cũng trở nên phong phú và phát triển. Một trong những kiểu được ưa chuộng nhất hiện nay, được áp dụng nhiều ở tại các quán bar, tiệm tạp hoá, trung tâm thương mại,.. đó chính là phương pháp in cán formex.



In PP cán Formex là gì?

Giấy PP và formex là chất liệu được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong in ấn hiện nay. Ngay sau khi thiết kế, chúng ta sẽ tiến hành in trên chất liệu PP bằng công nghệ phun kỹ thuật số, sau đó sẽ thực hiện cán màng bảo vệ bóng hoặc mờ để có thể giúp được bề mặt tránh trầy xước và bảo vệ lớp mực in đảm bảo được bền nhất. Tiếp theo sản phẩm sẽ được dán lên tấm formex chuyên dụng nhằm tạo độ cứng cáp.

Formex là chất liệu được chế tạo từ nhựa PVC và trải qua nhiều công đoạn. Tùy vào nhu cầu của khách hàng và loại sản phẩm mà tấm formex sẽ có độ dày, mỏng khác nhau.

Đặc điểm của chất liệu PP là bền, có chất lượng giữ mực tốt nên khi thực hiện in ấn sẽ mang lại hình ảnh chất lượng cao, màu sắc đẹp.

Hiện nay, 2 loại được sử dụng rộng rãi trên thị trường đó là formex trắng và formex màu, có độ dày từ 2-20mm với điểm cộng là nhẹ, dai và bền, dễ tạo hình.

Nên khi kết hợp, in PP cán formex là sản phẩm hoàn hảo. Sử dụng hiệu quả mà còn sử dụng lâu dài ít tốn kém.

Phương pháp in PP cán Formex trong thị trường

Với giá thành rẻ, sử dụng được lâu dài nên phương pháp in cán formex được sử dụng rộng rãi, phổ biến trong nhiều lĩnh vực.

Một số ứng dụng của phương pháp in PP cán formex mà ta thường thấy trên thị trường:

• Được sử dụng trong môi trường giáo dục: làm bảng nội quy, bảng lịch sử trường, bảng thông tin, bảng tên,bảng vàng danh dự…

• Các showroom, siêu thị, trung tâm thương mại thường dùng phương pháp in này để làm các bảng hiệu quảng cáo bởi tính hiệu quả và tiện lợi.

• Các cổng chào, giới thiệu sản phẩm sử dụng in PP cán formex với màu sắc bắt mắt độc đáo và thu hút được sự chú ý khách hàng.

• Ta cũng bắt gặp tại các quán ăn, nhà hàng cũng sử dụng phương pháp này để làm bảng hiệu, menu…

• Được ứng dụng để làm standee, pano quảng cáo để giới thiệu sản phẩm.

Tại sao nên chọn in PP cán Formex

In pp cán formex là loại in ấn quảng cáo đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay, được các doanh nghiệp ưu tiên. Bởi tính chất lượng cũng như độ bền cao bất chấp sự tác động của thời tiết, dễ dàng vận chuyển và bảo quản. Hình ảnh sản phẩm đẹp mắt từ đó dễ thu hút được sự chú ý của khách hàng. Với những ưu điểm như:

• Chi phí tương đối rẻ, giá thành hợp lý luôn là tiêu chí hàng đầu được các doanh nghiệp quan tâm.

• Độ bền cao, trọng lượng nhẹ, dễ thi công. Chất liệu an toàn.

• Đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kích thước tuỳ thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng.

• Chịu được sự tác động của thời tiết phù hợp với quảng cáo ngoài trời.

Nơi in PP cán Formex giá rẻ, uy tín

