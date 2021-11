Đánh giá tình hình thị trường bất động sản hậu Covid theo góc nhìn chuyên gia

Đại dịch Covid-19 đã có những ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế và khiến cho thị trường bất động sản gần như bị đóng băng. Nhiều khó khăn từ đó đã khiến cho nhiều nhà đầu tư hoang mang không biết nên đầu tư vào đâu. Vào tháng 10/2021, nhờ có những chính sách cho trạng thái “bình thường mới” và việc mở cửa hoạt động trở lại đã và đang mở ra một tiềm năng lớn cho thị trường bất động sản nhưng cũng kèm với đó là những rủi ro khó lường.

Hôm nay, Bà Nguyễn Thị Cẩm Diệu – Giám đốc dự án Công ty Cổ Phần NASALAND sẽ đưa ra những phần tích về bối cảnh “bình thường mới’ đối với thị trường bất động sản cũng như tìm hiểu về những cơ hội tiềm ẩn và giải quyết những nút thắt trong thị trường đầy biến động này.

Đôi nét và Chị Nguyễn Thị Cẩm Diệu

Bà Nguyễn Thị Cẩm Diệu là thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) trường đại học HUTECH, người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm bán hàng và quản lý bán hàng ở thị trường bất động sản đặc biệt là các dòng sản phẩm cao cấp.

Là người có nhiều kinh nghiệm và thành tựu trong việc kinh doanh căn hộ cao cấp như Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River hay hiện tại là Vinhomes Grand Park.

Năm 2016 Chị cùng Anh Phạm Xuân Chiểu thành lập Công ty Cổ phần NASALAND, đến nay đã có 5 năm hoạt động. Với tính cách tỉ mỉ, cẩn trọng nhưng rất quyết đoán, chị cùng công ty đã tạo nên những kỳ tích như:

- Là đại lý bán hàng xuất sắc phân khu The Rainbow khi bán hơn 10.000 căn hộ chỉ trong 17 ngày.

- Đại lý phân phối chính thức xuất sắc 2020.

- Top 9 Đại lý phân phối xuất sắc nhất Vinhomes Grand Park.

Hiện nay, với vai trò Giám đốc dự án của Công ty Cổ phần NASALAND, Bà Diệu là người nghiên cứu thị trường, đánh giá từng dự án bất động sản để đưa ra quyết sách về chiến lược sản phẩm, chiến lược kinh doanh cho NASALAND vì vậy những phân tích của Bà luôn thể hiện sự uy tín và được đánh giá cao.

Phân tích thị trường bất động sản sau Covid

Hôm nay chúng ta cùng nhau trò chuyện với Bà Nguyễn Thị Cẩm Diệu về một chủ đề rất thú vị là Thị trường bất động sản hậu Covid sẽ như thế nào?

Thưa Bà, để có thể đưa ra nhận định về tương lai tốt hơn, chắc chắn chúng ta phải hiểu được tình trạng quá khứ và hiệu tại của thị trường bất động sản.

MC: Bà Diệu có thể phân tích một ít về bối cảnh trước đây và hiện tại của thị trường bất động sản như thế nào ạ?

Chị Cẩm Diệu: Cảm ơn câu hỏi của anh/chị.

Trước tiên phải nói về ảnh hưởng của dịch bệnh đến bối cảnh bất động sản.

Trước đây, khi mà tâm lý hoang mang của chủ đầu tư cũng như khách hàng bị ảnh hưởng nặng nề do không thể xác định được thời điểm dịch bệnh được kiểm soát cũng như thành phố được mở cửa trở lại. Dịch bệnh còn ảnh hưởng đến thu nhập cũng như hoạt động kinh tế - mua bán bị ngưng trệ, dòng tiền bị kẹt vốn, mua bán bất lợi và ảnh hưởng cả tiến trình cấp hồ sơ.

Về hiện tại, dịch bệnh đang dần được kiểm soát và con người đang học cách sống chung với dịch. Nền kinh tế dần được khôi phục, những người mua bán bất động sản đổ tiền vào cho những khu vực có tiềm năng phát triển lớn như Vinhomes Grand Park và đây chính là thời điểm hợp lý nhất để những nhà đầu tư “bắt đáy”.

Vì vậy hoạt động “bình thường mới” này là rất có lợi đối với thị trường bất động sản. Trong khi tiền mặt dần mất giá thì bất động sản trở thành loại hình sản phẩm thay thế và sinh lời vô cùng an toàn, hiệu quả.

MC: Vậy chị có thể cho mọi người cùng biết về những cơ hội trong thị trường bất động sản hiện tại là gì được không ạ ?

Chị Cẩm Diệu: Đương nhiên rồi, mình rất vui được chia sẻ với mọi người về những cơ hội đang dần được mở với thị trường này

Khi dịch bệnh ảnh hưởng lên mọi loại hình kinh doanh thì dịch bệnh được kiểm soát cũng là lúc để mọi thứ trên đà phát triển trở lại, đây là một thời điểm vô cùng hợp lý để các nhà đầu tư “bắt đáy” và biết những tài sản như tiền mặt thành những tài sản sinh lời và an toàn hơn là bất động sản.

Tâm lý của những nhà đầu tư cũng có xu hướng đầu tư mạnh vào bất động sản vì đây là loại hình sản phẩm vừa an toàn vừa có khả năng sinh lời mà hoàn toàn không phải lo về việc tiền mặt bị mất giá.

MC: Nói đến những cơ hội phát triển thì cũng phải kể đến những thách thức mà nhà đầu tư phải đối mặt, với góc nhìn là người có nhiều năm kinh nghiệm thì chị có thể cho mọi người cùng biết về những thách thức mà nhà đầu tư phải đối đầu gì được không ạ ?

Chị Cẩm Diệu: Thách thức lớn nhất mà nhà đầu tư cần phải quan tâm đó là trạng thái “bình thường mới’. Đây là trạng thái mà mọi người phải học cách sống chung với dịch bệnh và những rủi ro về một đợt bùng dịch mới có thể diễn ra.

Việc mua bán và làm việc trên giấy tờ còn gặp nhiều vấn đề khi mọi người vẫn đang còn lo ngại về dịch bệnh.

Vấn đề đi lại cũng bị ảnh hưởng ko nhỏ khiến cho tiến trình làm việc cũng như cấp hồ sơ còn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh đó còn những vấn đề quan trọng khác như bài toán kinh tế hay có một cuộc sống an toàn trong tình trạng “bình thường mới”.

MC: Vây theo chị, có hướng giải quyết nào cho những vấn đề trên không ạ?

Chị Cẩm Diệu: Đây là một bài toán khó, để có thể giải quyết được những vấn đề trên chúng ta cần tìm được những sản phẩm có thể giải quyết được những khó khăn trên.

Và rất may mắn khi chúng ta có một chủ đầu tư rất đáng tin cậy đã giải quyết được hết những khó khăn trên đó chính là Vinhomes.

Vinhomes với hướng giải quyết chuyện nghiệp và nhanh chóng đã có những chính sách cho khách hàng để có thể sở hữu một bất động sản một cách nhanh chóng và ít rủi ro nhất.

Từ đó có thể nói, nhờ có những phương pháp giải quyết vô cùng hợp lý của Vinhomes đã giúp cho Vinhomes Grand Park trở thành một bất động sản sinh lời nhưng vô cùng an toàn.

Những chia sẽ rất chân thành và hiệu quả, mong rằng đọc giả sẽ lựa chọn được cho mình một nơi đầu tư và sinh lời an toàn như Vinhomes Grand Park.

MC: Từ những phân tích trên, chị nghĩ đâu là một bất động sản đáng để đầu tư vào thời điểm này ?