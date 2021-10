Minh An Window - Công ty chuyên thi công cửa nhôm kính

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Minh An, là công ty chuyên cung cấp vật tư các thiết bị và giải pháp đến công trình xây dựng. Với thế mạnh của Minh An Window là các hạng mục : Cửa nhôm kính, cửa tự động, kính cường lực, vách kính cường lực, cửa kính cường lực.. Minh An Window hướng tới những giá trị về chất lượng, tinh thần phục vụ cao tại thị trường Việt Nam.

Đội ngũ của Minh An Window - Dự án thi công cửa, vách nhôm kính Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm từ nhôm kính lại càng trở nên phổ biến hơn khi mà nhu cầu về thẩm mĩ ngày càng được coi trọng. Cửa nhôm kính được xem là một trong những giải pháp tối ưu nhất về hoàn thiện không gian nội ngoại thất về hạng mục cửa . Cửa nhôm cao cấp luôn mang lại nhưng tiện ích bất ngờ cho không gian của bạn. Hãy cùng tìm hiểu về các loại cửa nhôm cao cấp bên dưới.

Cửa nhôm kính thay đổi diện mạo không gian nhà bạn

Cửa nhôm kính được coi là những giải pháp tối ưu nhất cho hệ thống cửa ra vào bởi vật tư, các thiết bị, phụ kiện phù hợp với thời đại công nghệ. Với chất liệu nhôm và kính là 2 vật liệu dạng hợp kim và thủy tinh , bề mặt bóng và sáng làm nổi bật không gian của bạn đáng kể. Nếu biết kết hợp tốt và phối màu cùng hệ thống đèn thì không gian của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn đấy.

Dự án tổng thể về cửa nhôm kính, vách nhôm kính - Minh An Window. Nếu như trước kia bạn đã từng đến các loại cửa đắt đỏ như cửa gỗ, cửa nhựa lõi thép hay cửa nhựa thì nay bạn hoàn toàn có thể tin tưởng rằng sản phẩm cửa nhôm kính sẽ là lựa chọn đáng tin cậy nhất đến thời điểm hiện tại.

Sự khác biệt giữa cửa nhôm kính và cửa thông thường

Sự khác biệt về thời gian và công nghệ là 2 thứ mọi người có thể nhìn ra luôn. Cửa nhôm kính là sản phẩm không hẳn mới nhưng là sản phẩm của tương lại, khi mà hầu hết các loại hình không gian đều sẽ được đáp ứng bởi cửa nhôm kính. Từ thẩm mĩ đến các tính năng cũng như xu hướng về phong thủy cũng là điểm nhấn và là điểm khác biệt lớn giữa cửa nhôm và cửa thông thường.

Giải pháp chống nóng hiệu cửa nhôm kính cho hệ thống nhà Cửa nhôm kính có những ưu điểm gì ?

Sản phẩm tích hợp công nghệ chắc chắn sẽ mang lại cho khách hàng những trải nghiệm thú vị. Cửa nhôm kính với có rất nhiều ưu điểm mà trong thời điểm hiện tại rất thích hợp tại thị trường Việt Nam như :

Chống nóng , cách âm, cách nhiệt và kín : Cửa nhôm kính luôn là sản phẩm được đánh giá cao.

Dễ dàng lau chùi vệ sinh, dễ dàng tháo lắp, thi công

Thẩm mĩ hơn các loại cửa thông thường và cửa nhôm giá rẻ với hàng ngàn mẫu mã đẹp và ấn tượng.

Giá thành của cửa nhôm kính cũng rẻ vô cùng so với các loại cửa khác.

Ngoài 4 ưu điểm trên, tinh năng số 1 cũng là ưu điểm khiến cho cửa nhôm kính được lựa chọn và tin dùng nhiều đó là cửa nhôm kính cách nhiệt. Với tích hợp thêm giải cách nhiệt bên trong thanh proflie nhôm khiến cho sản phẩm có giá trị hơn.

Top 3 loại cửa nhôm kính cao cấp nên chọn

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại cửa nhôm kính cao cấp và các loại cửa nhôm kính giá rẻ. Tùy vào từng dự án khác nhau quý khách có thể lựa chọn những loại cửa nhôm sao cho phù hợp nhất . Minh An Window tổng hợp lại nhưng loại cửa nhôm kính cao cấp và được sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Tích hợp giải pháp chống trộm cho hệ cửa nhôm Cửa nhôm Xingfa cao cấp chính hãng

Dòng cửa nhôm Xingfa thuộc dòng cao cấp, được nhập khẩu chính hãng từ Quảng Đông TQ. Đây là dòng nhôm được thị trường Việt Nam sử dụng rất nhiều và phổ biến. Rất nhiều mẫu mã, tính năng phù hợp với cửa cho gia đình Việt.

Cửa nhôm Pmi cao cấp nhập khẩu

Nhắc đến cửa nhôm cao cấp đừng nên bỏ qua loại cửa nhôm pmi cao cấp nhập khẩu malaysia. Đây là dòng cửa nhôm mới đến thị trường Việt Nam nhưng lại mang luồng gió mới cực đẹp và chất nhé

Cửa nhôm Hopo dòng cửa nhôm cao cấp

Hopo cũng là một tân binh trong làng nhôm kính. Mới ra mắt thị trường Việt Nam nhưng Hopo lại chiếm được lòng tin của rất nhiều các nhà thầu nhôm kính, các công ty và chủ dự án. Hopo có cấu tạo hơi khác một chút với các loại cửa nhôm trên nhưng đó cũng chính là điểm nhấn mang lại sức hút lạ kì từ phía khách hàng. khi sử dụng sản phẩm cửa nhôm kính Hopo cao cấp.

Nhà thầu thi công nhôm kính uy tín

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Minh An là nhà thầu công trình, vật tư công trình hạng mục cửa nhôm kính, kính cường lực. Công ty đã có rất nhiều năm phân phối vật tư và cũng là nhà thầu thi công các công trình hạng mục cửa nhôm, cửa kính. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật, nhân viên thi công chuyên nghiệp và tận tâm đến từng chi tiết nhỏ cùng thế mạnh về kinh nghiệm, Minh An Window cam kết chất lượng sản phẩm chính hãng và cam kết bảo hành chính hãng.

Minh An Window - nhà thầu nhôm kính chuyên nghiệp.