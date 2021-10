Bàn về tính hiệu quả của áo đồng phục với hoạt động marketing của doanh nghiệp

Vì sao đồng phục càng ngày càng được các doanh nghiệp đặt may nhiều. Liệu nó có hiệu quả không? Ngoài làm đồng phục cho nhân viên thì có nên sử dụng áo đồng phục cho các hoạt động marketing như làm quà tặng cho khách hàng, hay làm áo thun quảng cáo cho các sản phẩm sắp ra mắt. Trước khi bàn về tính hiệu quả thì hãy tìm hiểu ngay vì sao cần phải may đồng phục nhé.

Vì sao cần phải may đồng phục - áo đồng phục

Đồng phục - áo đồng phục gần như là trang phục cần có của 1 công ty hay tập đoàn để thể hiện tính chuyên nghiệp cũng như là 1 cách để khách hàng nhận diện ra công ty tập đoàn với màu sắc và các thông tin in thêu trên áo

May áo thun đồng phục như 1 cách viral công ty, thương hiệu công ty hiệu quả ra rộng rãi cho nhiều người biết đến sản phẩm, dịch vụ cũng như văn hóa công ty

Đồng phục giúp cho các nhân viên công ty cảm thấy đoàn kết, tự hào về công ty mình đang làm việc và góp phần giúp họ tự tin và làm việc hiệu quả hơn.

Chi phí may đồng phục được đưa vào chi phí để khấu trừ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp nên được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều, ngoài may đồng phục cho nhân viên còn để làm quà tặng, làm áo thun cho các chiến dịch quảng bá sản phẩm dịch vụ nữa.

Mẫu áo thun quảng cáo công ty Gago Mẫu áo thun quà tặng Vinfast

Bàn về tính hiệu quả của Đồng Phục - Áo Đồng Phục cho các hoạt động marketing

May áo đồng phục có đạt hiệu quả cho marketing doanh nghiệp không?

Muốn biết nó có hiệu quả không chúng ta phải đem nó ra cân đong đo đếm với các cách thức marketing khác nhau

Có những cách marketing như thế nào cho sản phẩm dịch doanh nghiệp?

Giăng banner, quảng cáo, phát tờ rơi cũng là 1 hình thức quảng cáo chi phí rẻ như độ phủ và hiệu quả không cao

Làm video quảng cáo trên tivi, cách này cách đây 20 năm thời mà chưa có công nghệ 4.0 ra đời nó như 1 cách hiệu quả nhất vì ai cũng xem tivi để giải trí, nhưng ngày nay nó ít dần vì giá cho quảng cáo trên truyền hình là quá cao

Chạy ads hay còn gọi là chạy quảng cáo Google, Facebook cho các sản phẩm dịch vụ → đó cũng là cách ngày nay được ưa chuộng nhiều vì nó cũng đạt hiệu quả khá tốt nhưng chi phí thì không rẻ nếu chúng ta không biết cách chạy ads, ngoài ra bạn phải có ngân sách lớn chạy thường xuyên mới có hiệu quả cao, không thì không thể hiệu quả

Vậy với ngân sách không nhiều mà vẫn muốn có hiệu quả trong các hoạt động quảng bá dịch vụ sản phẩm thì bạn nên may áo thun đồng phục đẹp chất lượng thì tính hiệu quả sẽ cực kỳ cao vì:

Chi phí cho 1 áo đồng phục làm quà tặng chất lượng cao khá rẻ chỉ từ vài chục ngàn/ cái

Áo đẹp chất lượng thì khách sẽ thích và sẽ mặc nhiều → vô tình quảng bá sản phẩm thương hiệu cho công ty

Bạn có thể in thêu hình ảnh sản phẩm lên bề mặt áo cả 2 mặt áo, diện tích để PR rất nhiều, tuy nhiên để làm áo cho nhân viên PR quảng cáo thì nên in full 2 mặt còn làm quà tặng cho khách nên may áo đẹp quảng cáo một cách tinh tế sẽ vô cùng hiệu quả

Đã biết được tính hiệu quả của đồng phục - áo đồng phục cho các hoạt động marketing vậy công việc tiếp theo là bạn nên chọn xưởng may áo thun đồng phục nào để có được giá tốt chất lượng cao giữa hàng ngàn các công ty ở ngoài kia

Công ty May Đồng Phục 24h

Muốn chọn được đơn vị may đồng phục uy tín thì bạn phải tìm hiểu dựa trên các yếu tố sau:

Công ty may lâu năm có nhiều kinh nghiệm, có xưởng may có địa chỉ rõ ràng

Đến trực tiếp xưởng xem mẫu áo, mẫu vải, phom size áo và xem thực tế xưởng văn phòng

Lên web, fanpage để xem review khách hàng đã may đồng phục ở đây

Tham khảo bạn bè người thân đã may rồi để lựa chọn chính xác công ty may uy tín

Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn xưởng may công ty Đồng Phục 24h ở tại địa chỉ 276 Trần Thị Cờ, Phường Thới An, Quận 12, TPHCM để các bạn có thể tham khảo về giá áo đồng phục, mẫu áo. Nơi đây đã có kinh nghiệm 15 năm may đồng phục và đã may cho hơn 10.000 khách hàng ở nhiều tập đoàn lớn ở Tphcm và toàn quốc nhé

Công ty May Đồng Phục 24h

VP: 276 Trần Thị Cờ, Phường Thới An Quận 12, TP.HCM

Xưởng: 275/13, Thạnh Xuân 14, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

Hotline: 0974 498 600 call zalo 24/7

Email: maydongphuc24hh@gmail.com