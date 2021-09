Vòng trầm hương 108 hạt cao cấp An Gia Bảo

Vòng trầm hương 108 hạt có thể nói là sự giao thoa độc đáo giữa nghệ thuật và tư tưởng tôn giáo. Vòng trầm hương 108 hạt được xem là biểu tượng của sự cầu Chứng Pháp Tam Muội, dứt bỏ 108 phiền não trong Đạo Phật. Không chỉ vậy, nó còn giúp xua đuổi tà khí và mang lại sự bình an, may mắn cũng như tài vận cho chủ nhân của mình.

Các nghệ nhân tại An Gia Bảo luôn đặt sự yêu nghề, tâm huyết đối với trầm hương để cho ra những vòng trầm hương 108 hạt đẹp và chất lượng nhất đến tay khách hàng. Không dừng lại ở những mẫu vòng trầm hương 108 hạt trơn truyền thống, An Gia Bảo còn mang đến những sản phẩm Các nghệ nhân tại An Gia Bảo luôn đặt sự yêu nghề, tâm huyết đối với trầm hương để cho ra những vòng trầm hương 108 hạt đẹp và chất lượng nhất đến tay khách hàng. Không dừng lại ở những mẫu vòng trầm hương 108 hạt trơn truyền thống, An Gia Bảo còn mang đến những sản phẩm vòng tay trầm hương nữ được mix thêm charm Minh Nguyệt, charm Hoa Sen, Cỏ 4 Lá,… để phù hợp với sở thích của các chị em cũng như tăng tác dụng phong thủy cho vòng tay.

Sản phẩm vòng tay trầm hương 108 hạt tại An Gia Bảo luôn được đặt trong những chiếc hộp sang trọng, có phiếu bảo hành và hóa đơn ghi rõ ràng về thông tin công ty. An Gia Bảo cam kết 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu phát hiện bất cứ lỗi nào đến từ nhà sản xuất. Đặc biệt, bạn cũng sẽ được hưởng chế độ bảo hành thay dây, đánh bóng hạt trọn đời và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác chỉ có tại An Gia Bảo.

