Sản phẩm nhang trầm An Gia Bảo đều được sản xuất từ 100% nguyên liệu tự nhiên gồm vụn trầm hương nguyên chất và bột keo bời lời kết dính, đã được kiểm nghiệm về chất lượng và chứng nhận an toàn với sức khỏe. Hương thơm nhang trầm cao cấp An Gia Bảo không quá nồng nàn nhưng lưu giữ được lâu và tỏa hương rộng, giúp đẩy lùi âm khí và thư giãn tinh thần.