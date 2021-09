Khách hàng mắc Covid-19 có được mua bảo hiểm không?

Đứng trước những rủi ro khó lường của đại dịch Covid-19, nhiều người tỏ ra băn khoăn liệu quyền lợi bảo hiểm của mình có được đảm bảo, hay có được mua bảo hiểm khi đã dương tính với virus Corona? Giải tỏa lo lắng này, nhiều công ty bảo hiểm khẳng định đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của khách hàng hiện hữu, đồng thời áp dụng quy trình thẩm định thông thường đối với khách hàng mới không may mắc bệnh hoặc nhiễm virus Corona.

Bảo hiểm không loại trừ với dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, rủi ro về sức khỏe đang trở nên khó lường khiến nhiều người lựa chọn bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo an toàn tài chính cho bản thân và gia đình.

[Theo Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (ISA), mặc dù gặp phải nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tổng doanh thu phí bảo hiểm của thị trường bảo hiểm nhân thọ trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 66.818 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái]D1.

Trên thực tế, bảo hiểm nhân thọ đã và đang làm tốt vai trò dự phòng tài chính trước những rủi ro bởi đại dịch. Ngay cả khi WHO công bố Covid-19 là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, thì tại Việt Nam, hầu hết sản phẩm bảo hiểm đều không loại trừ tình trạng bệnh nói chung và virus Corona nói riêng. Như vậy, các quyền lợi tử vong hoặc các chi phí chăm sóc y tế phát sinh do khách hàng phải điều trị do mắc bệnh hoặc nhiễm virus nCoV vẫn được công ty bảo hiểm đảm bảo chi trả.

Việc đẩy mạnh số hóa quy trình từ bước tư vấn, tìm hiểu cho tới thẩm định và phát hành hợp đồng đã giúp việc tham gia bảo hiểm của khách hàng trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn bao giờ hết. “Ngồi nhà tham gia bảo hiểm” đang là cụm từ khóa phổ biến hiện nay. Đơn cử tại bảo hiểm Prudential, việc khám sức khỏe thẩm định trước đây vẫn thực hiện tại các cơ sở y tế, thì nay để đảm bảo an toàn cho khách hàng, dịch vụ này được linh động tiến hành từ xa bằng hình thức trực tuyến eDoctor.

Prudential_Ứng dụng eDoctor Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi của khách hàng đang tham gia bảo hiểm, với câu hỏi "Người mắc Covid-19 có thể tham gia bảo hiểm không?", đại diện của Prudential Việt Nam cho biết, đối với khách hàng không may mắc bệnh hay nhiễm virus nCoV có nhu cầu tham gia bảo hiểm, Prudential vẫn áp dụng quy trình thẩm định bình thường. Khách hàng cần kê khai thông tin đầy đủ và nộp những chứng từ điều trị, xét nghiệm có liên quan.

Gìn giữ quyền lợi bảo hiểm - Doanh nghiệp chung tay gỡ khó cùng khách hàng

Việc duy trì hiệu lực hợp đồng để không làm gián đoạn quyền lợi bảo hiểm được xem là một trong những ưu tiên hiện nay của cả doanh nghiệp và khách hàng. Tuy nhiên, dịch bệnh kéo dài, thu nhập giảm sút đã ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng đóng phí, duy trì hợp đồng bảo hiểm của khách hàng. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang nỗ lực, chủ động tìm kiếm giải pháp để chung tay hỗ trợ khách hàng.

Vừa qua, Prudential đã công bố điều chỉnh thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm từ 60 ngày lên 120 ngày cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực có ngày đến hạn đóng phí định kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 30/8/2021 đến ngày 31/12/2021. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng có thể chậm nộp phí trong vòng 120 ngày kể từ ngày tới hạn đóng phí nhưng hợp đồng vẫn được duy trì hiệu lực, qua đó đảm bảo quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Prudential_Tăng thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm lên đến 120 ngày. Không chỉ yên tâm khi được bảo vệ trước những rủi ro có thể xảy ra, khách hàng còn có thể nhận được sự hỗ trợ từ doanh nghiệp bảo hiểm thông qua nhiều chương trình thiết thực.

Tính riêng trong giai đoạn từ tháng 02/2020 đến cuối tháng 7/2021, Prudential đã hỗ trợ cho hơn 540 trường hợp mắc Covid-19, thông qua 4 chương trình hỗ trợ y tế đặc biệt với tổng số tiền lên tới 5,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngay thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh, đơn vị này đã phối hợp cùng với đối tác eDoctor triển khai chương trình kết nối trực tuyến với bác sĩ – tư vấn phác đồ điều trị dành cho các F0 đang theo dõi và điều trị tại nhà. Chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí, cũng như tư vấn tâm lý giúp người bệnh và gia đình phần nào giảm bớt áp lực khi phải đối mặt với dịch bệnh. (Chương trình kết thúc vào ngày 30/09/2021).

Cùng với đó, để duy trì hoạt động chăm sóc và phục vụ khách hàng một cách xuyên suốt, công ty đã liên tục áp dụng các sáng kiến mới như văn phòng Prudential trực tuyến. Mô hình này nhằm kết nối các phòng ban có chức năng hỗ trợ khách hàng như chăm sóc khách hàng, thẩm định hay chi trả quyền lợi bảo hiểm…. từ đó kịp thời xử lí các yêu cầu, cũng như nhanh chóng giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đại diện của Prudential cho biết thêm.

Trong bối cảnh biến động như hiện nay, vai trò của bảo hiểm nhân thọ càng trở nên rõ nét trong chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn tài chính cho người mua bảo hiểm trước những rủi ro khó lường. Các doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và Prudential nói riêng đã và đang theo sát những diễn biến của tình hình dịch bệnh để đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đồng hành với khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn này./.

(D1). Số liệu này của riêng lĩnh vực BHNT và tính tới tháng 6/2021.

