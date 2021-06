THÔNG BÁO

Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Công an thành phố Quảng Ngãi phát hiện, lập biên bản tạm giữ 452 (Bốn trăm năm mươi hai) xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ (có danh sách kèm theo). Đến nay, đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp số xe nói trên không đến xử lý hoặc có trường hợp đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện.

-->> Danh sách chi tiết xem TẠI ĐÂY

Công an thành phố Quảng Ngãi thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người vi phạm, người sử dụng hợp pháp các xe mô tô, xe gắn máy nêu trên mang đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp phương tiện đến Công an thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (qua Đội CSGT-TT, địa chỉ: 160, đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để liên hệ giải quyết.

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an thành phố Quảng Ngãi, nếu chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết, Công an thành phố sẽ tịch thu, bán đấu giá sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật. Mọi yêu cầu, khiếu nại về sau của người liên quan đến số phương tiện nói trên sẽ không được giải quyết./.