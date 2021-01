Vietnam Airlines thực hiện ngày bay cao điểm nhất trong phục vụ đại biểu tham dự Đại hội Đảng

(Baoquangngai.vn)- Trong ngày hôm nay, 24/01, Vietnam Airlines thực hiện gần 30 chuyến bay chở gần 400 đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc. Đây là ngày cao điểm nhất trên chiều đi của Vietnam Airlines trong đợt phục vụ các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII.

Các chuyến bay vận chuyển đại biểu của Vietnam Airlines được triển khai từ 20/1 đến 4/2/2021. Trong đó, trên chiều đi từ các tỉnh, thành đến Hà Nội kéo dài từ 20/1 đến 25/1, Vietnam Airlines sẽ thực hiện tổng cộng 90 chuyến bay chở hàng trăm đại biểu.

Là đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển, phục vụ các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, Vietnam Airlines đã tập trung nguồn lực cao nhất dể đảm bảo phục vụ an toàn, chu đáo cho các đoàn đại biểu.

Hãng chủ động xây chủ động xây dựng lịch bay phù hợp với nhu cầu đi lại của Đoàn đại biểu nhờ vào đội tàu bay hiện đại, nhiều đường bay nội địa trải dài khắp cả nước. Nhân lực phục vụ có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống tốt nhất được bố trí tham gia phục vụ các chuyến bay. Đồng thời, Vietnam Airlines bố trí trực điều hành trực tiếp, tham gia phục vụ công tác đón/tiễn các đoàn đại biểu tại sân bay; xây dựng các kịch bản, phương án để bảo đảm cho công tác phục vụ Đại hội đạt kết quả, hiệu quả cao nhất. Lãnh đạo Vietnam Airlines trực tiếp đến các sân bay trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị, phục vụ Đại hội Đảng.

Đặc biệt, Vietnam Airlines bố trí khu vực tiếp đón riêng, lối đi riêng, khu vực nghỉ dưỡng riêng trong phòng chờ thương gia cho các đại biểu, mở thêm một số cửa lên tàu và toàn bộ chuyến bay sử dụng ống lồng. Trong quá trình lên tàu, các đại biểu sẽ lên tàu sau cùng, được bố trí ngồi phía trên và giãn cách một hàng ghế với hành khách cùng chuyến bay. Khi hạ cánh, toàn bộ đại biểu sẽ xuống máy bay trước và được xe đón riêng.

Bên cạnh đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn bay tuyệt đối, Vietnam Airlines hiện tuân chủ chặt chẽ các quy định về đảm bảo an ninh của Cục Hàng không trong giai đoạn phục vụ Đại hội Đảng. Trước đó, Cục Hàng không đã ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay; các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu; các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.