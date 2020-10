Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (lần 1)

Qua công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 71 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (có Phụ lục danh sách kèm theo). Số phương tiện nêu trên đã quá thời hạn tạm giữ nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đến xử lý hoặc không chứng minh được nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện.

Nay Công an huyện Bình Sơn thông báo cho tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện nêu trên mang đầy đủ các loại giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của phương tiện đến Công an huyện Bình Sơn (qua Đồn Công an Khu kinh tế Dung Quất; địa chỉ: Thôn An Lộc Nam, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn) để liên hệ giải quyết.

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân của Công an huyện và Đồn Công an Khu Kinh tế Dung Quất, nếu chủ phương tiện, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết thì Công an huyện sẽ làm thủ tục ra quyết định tịch thu và xử lý phương tiện vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Mọi yêu cầu, khiếu nại về sau không được giải quyết.

Công an huyện Bình Sơn