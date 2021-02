Sự trở lại của nụ tầm xuân dịp Tết

(Baoquangngai.vn)- Không nở hoa rực rỡ, tỏa hương nồng nàn như các dòng hoa, cây cảnh chủ đạo trong ngày Tết như mai, lan, cúc, ly… Vậy nhưng, những nụ tầm xuân hội tụ đủ sắc màu, nhỏ nhắn và xinh xắn, êm ái như nhung, cùng một sức sống bền bỉ vẫn hút một lượng khách riêng vào mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đặc biệt, với giá cả phù hợp, trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay càng khiến người chơi phải lòng loại hoa này.

TIN LIÊN QUAN Nụ tầm xuân

Hoa đẹp, giá mềm

Giữa lúc tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, bên cạnh các loại hoa “sốt giá” thì những loại hoa dân dã, giản dị có “giá mềm” như nụ tầm xuân lại hút khách ở chợ hoa xuân Quảng Ngãi. Năm nay, gian hàng của chị Phạm Lê Thục Quyên, 40 tuổi, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) nhập về 7 thiên nụ tầm xuân, tương đương với 7.000 cành để bán sỉ, lẻ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Nụ tầm xuân có giá khoảng từ 8.000- 10.000 đồng/cành, với đủ các màu sắc chủ đạo như xanh, vàng, đỏ, tím tía ngọ... Chỉ cần mua một bó chừng khoảng 10 cành trở lên đã có một bình hoa xuân trưng bày trong những ngày Tết.

“Nếu như những năm trước, nhiều người thường chọn các loại hoa tươi trang trí giá cao, tỏa hương ngạt ngào, khoe sắc thì Tết năm này, nhiều người quay trở lại tìm đến hoa tầm xuân, loại hoa đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Một phần giá rẻ, một phần tầm xuân mang trong mình những vẻ đẹp rất riêng, với những nụ hoa nho nhỏ, xinh xắn, bắt mắt và đầy sức sống. Chỉ cần cắm một bình đã thấy rực rỡ mùa xuân trong nhà. Tôi nhập về chủ yếu để bỏ sỉ, còn một ít mới bán lẻ. Từ thời điểm này khách đã đặt mua rầm rộ", chị Quyên nói.

Nụ tầm xuân có giá khoảng từ 8.000- 10.000 đồng/cành.

Cũng theo người buôn hoa lớn như chị Quyên cho biết, năm nay số lượng người mua không nhiều như mọi năm. Thế nhưng, so với những loại hoa, cây cảnh có giá cao như mai, quất hay những loại hoa trang trí, cắm bình như lan, ly thì hoa tầm xuân vẫn bán chạy hơn, không lo lỗ khi nhập về.

Theo tìm hiểu, nụ tầm xuân có xuất xứ từ Trung Quốc. Vốn dĩ nụ tầm xuân nguyên bản có màu trắng pha xám. Các lái buôn đã thu mua và vận chuyển về các thành phố lớn như Hà Nội. Sau đó, nhuộm thành các màu sắc khác nhau mới vận chuyển đi các nơi để bán trong dịp Tết.

Trước đây, khi chưa có sự phát triển của mạng xã hội, nhiều người buôn hoa phải ra tận nơi để thu mua, chọn mang mua về. Còn bây giờ, dựa trên uy tín, bên mua và bên bán chỉ việc gửi hình ảnh, rồi giao dịch qua mạng, chuyển tiền và nhận hàng rất thuận tiện. "Năm nay, nụ tầm xuân có ít nên được giá. Mọi năm nhập về bán chỉ có 5.000 đồng- 6.000 đồng, năm nay cao hơn vài nghìn", chị Quyên chia sẻ.

Loại hoa này ngày càng có những "khúc biến tấu riêng" với nghệ thuật cắm hoa độc đáo.

Những bình hoa có mức giá bình dân khoảng 400.000- 500.000 đồng.

Hoa không chỉ trưng đủ “ba ngày Tết, bảy ngày xuân” mà có thời gian sử dụng khá lâu nếu biết cách bảo quản.

Những năm gần đây, nụ tầm xuân không đơn giản chỉ để bán cho người chơi tự mua về, tự cắm. Loại hoa này ngày càng có những "khúc biến tấu riêng" với nghệ thuật cắm hoa độc đáo, được cắm sẵn vào bình theo ý tưởng sáng tạo của mỗi người, đính thêm những phụ kiện như nơ, bao lì xì, câu đối, điểm xuyến thêm các loại cây như sương trắng, hoa đót, lúa, chim cảnh phụ họa... Các sản phẩm này vì thế rất được lòng người chơi.

“Mỗi bình hoa cắm sẵn có giá giao động phổ biến từ 250.000 đồng cho đến khoảng 5 triệu đồng, tùy theo kiểu dáng. Lúc vắng khách thì mình cắm, coi như lấy công làm lời. Mấy bình đơn giản tốn ít thời gian, bình cầu kỳ cũng hơn 1 giờ đồng hồ mới xong", anh Phạm Duy Mẫn, 34 tuổi, ở phường Nghĩa Chánh cho biết.

Mang lộc biếc vào nhà

Nụ tầm xuân dù không phải “sinh sôi, nảy nở” ở miền Trung, càng không phải là cây trồng phổ biến ở Quảng Ngãi, nhưng loài hoa với đặc trưng chỉ có mỗi mùa xuân như tên gọi của mình vẫn được nhiều người lựa chọn mua, mang về trưng bày.

Theo nhiều người, tầm xuân tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Tuy không có hương thơm nồng nàn, nức nở, nhưng những cành hoa nhiều nụ có ý nghĩa sinh sôi, nảy lộc biếc sẽ mang đến may mắn trong năm mới. Những lộc non tuy mềm mại, yếu đuối nhưng luôn có một nghị lực vươn mình ra khỏi những vỏ bọc khô cằn, cứng nhắc để khoe sắc thắm giữa muôn vàn loài hoa đẹp. Đó là điều mà nhiều người trân quý nhất ở loài hoa này.

Tuy không có hương thơm nồng nàn, nức nở, nhưng những cành hoa nhiều nụ có ý nghĩa sinh sôi, nảy lộc biếc, mang đến may mắn trong năm mới n ên nhiều người trân quý, phải lòng nụ tầm xuân.

Cầm trên tay, nâng niu những nụ tầm xuân đang khoe lộc biếc, chị Lý Thị Loan, 33 tuổi, ở xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), cho hay: Năm nào tôi cũng lặn lội đường xa từ dưới quê lên trung tâm thành phố để mua vài bó nụ tầm xuân về cắm trong ba ngày Tết, bảy ngày xuân. Đặc biệt là chú tôi, năm nào ổng cũng dặn phải mua cho bằng được mang về, không được quên.

“Theo tôi, nụ tầm xuân tuy nhỏ nhắn nhưng chính sự mềm mại với rất nhiều lông tơ mịn, khi chạm nhẹ, hoa khiến cho mình có cảm giác êm ái nên có những nét cuốn hút riêng. Hoa không chỉ trưng đủ “ba ngày Tết, bảy ngày xuân” mà có thời gian sử dụng khá lâu nếu biết cách bảo quản”, chị Loan bộc bạch.

Một mùa xuân mới lại về, dẫu còn đó bao nhiêu lo lắng về những khó khăn trong một năm qua, cũng như những thử thách đang đợi phía trước, nhưng người dân vẫn luôn mong đợi đón một mùa xuân thật trọn vẹn.

Đặt một bình nụ tầm xuân với những lộc biếc mang ý nghĩa thịnh vượng, rước tài lộc, an khang từ những nụ tầm xuân ở một nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà, gia chủ cảm thấy an yên, tràn đầy nhựa sống, với mong ước một năm mới bình yên, tốt đẹp và trọn vẹn nhất.

Bài, ảnh: Gia Nghi