(Baoquangngai.vn)- Trong những năm gần đây, mỗi dịp Tết đến, xuân về, thị trường bao lì xì khá sôi động. Nhiều mẫu lì xì độc đáo, được thiết kế, cải tiến mới lạ nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống được tung ra, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Vào mỗi dịp Tết, bên cạnh những thú vui trang trí nhà cửa, chơi hoa, cây cảnh, hái lộc đầu năm, tục xin chữ... thì nhiều bạn trẻ có sở thích sưu tầm những phong bao lì xì để trao tặng cho người thân, bạn bè, với những thông điệp được trao đi một cách trân trọng, hoặc chỉ để sưu tầm lưu lại kỉ niệm của cái Tết trong năm.

Cẩn thận lựa chọn những sấp bao lì xì độc đáo, cá tính nhất, phù hợp với sở thích, bạn Trần Quang Anh, 20 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi), cho hay: Mình sống trong một gia đình có nhiều thế hệ con cháu. Vào ngày đầu năm, mọi người trong gia đình vẫn giữ truyền thống tề tựu về nhà ông bà và trao tặng lì xì cho nhau.

Do vậy, cận Tết mình đã đi sưu tầm rất nhiều bao lì xì với nhiều phong cách khác nhau, từ phong cách truyền thống dành cho ông bà, cha mẹ cho đến phong cách ngộ nghĩnh và đáng yêu dành cho các cháu... Mong muốn của mình là muốn tạo bất ngờ, niềm vui và sự thích thú cho mọi người.

Nhiều mẫu lì xì được "săn lùng" trong dịp Tết.

Dạo quanh một vòng khu vực chợ truyền thống, siêu thị, chợ hoa xuân, trên các đường phố, hiệu sách ở Quảng Ngãi, trên mạng xã hội, các kênh bán hàng online, tràn ngập các nơi bán phong bao lì xì, với mẫu mã đa dạng và phong phú.

Bên cạnh những phong bao lì xì một màu đỏ với các họa tiết quen thuộc, ngày càng xuất hiện nhiều mẫu bao lì xì tự thiết kế với chất liệu giấy cổ điển nhưng sang trọng, cải tiến bắt mắt và ấn tượng hơn.

Dĩ nhiên, những loại bao lì xì này có giá cao hơn vài nghìn đồng (khoảng 10.000 đồng/sấp 10 cái) so với bao lì xì trước đây. Dù vậy nhiều bạn trẻ vẫn không ngại rút hầu bao để sở hữu hàng loạt bao lì xì.

Bên cạnh những phong bao lì xì một màu đỏ với các họa tiết quen thuộc, ngày càng xuất hiện nhiều mẫu bao lì xì tự thiết kế với cải tiến bắt mắt và ấn tượng hơn.

Thiết kế của những bao lì xì này hội tụ đủ các tiêu chí "đẹp, độc, lạ". Không chỉ ấn tượng về chất liệu mà còn cả kiểu dáng, thiết kế. Ngoài những dòng chữ truyền thống được in bên ngoài như: "chúc mừng năm mới", "an khang thịnh vượng", "phúc","lộc", "thọ", " Tết bình an", còn có nhiều bao lì xì có màu sắc đa dạng hơn với nội dung đặc sắc.

Phổ biến nhất năm nay vẫn là hình ảnh con trâu được cách điệu một cách dễ thương, gia đình trâu đoàn tụ trong ngày tết truyền thống với hoa cúc, hoa mai vàng và mâm ngũ quả.

Đặc biệt, nhiều bao lì xì còn phối chữ bắt kịp "trend" với những câu nói, sự kiện "hot" trong năm như: "Thanh xuân như một tách trà, lì xì một cái yêu thương một đời", "Đưa tây đây nào, lì xì bạn nhé!", "Hôm nay trâu buồn, lì xì trâu nhé!", "Đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là thần thái", "Một lần chơi lớn, thử xem thiên hạ có trầm trồ", “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần lì xì cơ”.

Bên cạnh đó, nhiều mẫu lì xì đặc sắc sử dụng kiểu dáng trẻ trung, in hình các nhân vật hoạt hình, siêu anh hùng trong các bộ phim nổi tiếng, không sử dụng mẫu mã hình vuông, hình chữ nhật theo khuôn khổ mà có những phá cách sáng tạo cũng góp phần tạo nên một thị trường bao lì xì vô cùng đa dạng.

Mẫu bao lì xì bánh chưng xanh cùng những thông điệp trong năm mới.

Để đáp ứng nhu cầu, trào lưu của các khách hàng, những đại lý bỏ sỉ, người bán lẻ cũng đã dành thời gian lựa chọn, dự đoán xu hướng của thị trường những mẫu mã chất lượng nhất để kinh doanh dịp Tết, phục vụ khách hàng.

Chị Phạm Quỳnh Thoa, 25 tuổi, ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) cho hay, một tháng trước đó, tôi đã vào mạng internet để lùng sục các mẫu mã mới và đặc biệt yêu thích loại thiết kế bao lì xì có hình dạng bánh chưng xanh cùng những thông điệp trong năm mới.

"Loại thiết kế này rất độc đáo. Bên ngoài có hình dạng như chiếc bánh chưng xanh nhỏ xíu nhưng mở ra lại là hình dáng của một chiếc lá dong bằng giấy trông như thật từ đường nét cho đến màu sắc. Tết này, tôi nhập 1.000 hộp, 1 hộp 9 cái với giá khoảng 40.000 đồng/hộp. Hiện tại, những mẫu lì xì được thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thống này bán rất chạy. Chỉ trong một tuần trở lại đây chúng tôi đã bán gần hết", chị Thoa cho hay.

Lì xì, mừng tuổi là một nét đẹp trong ngày đầu năm mới của Tết Việt. Những bao lì xì có sự kết hợp giữa những giá trị truyền thống và hiện đại, thị trường bao lì xì dịp Tết trở nên sôi động, phong phú và đa dạng hơn. Đặc biệt, những thông điệp ấn tượng, đặc sắc, vui nhộn trong những bao lì xì, góp phần gửi gắm tình cảm của người trao đến người nhận một cách trân trọng, đầy yêu thương. Tết vì thế càng thêm vui vẻ và phấn khởi hơn.

Bài, ảnh: X.Y