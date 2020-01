Chị Trịnh Thị Ý Nhi, chủ cửa hàng hoa lụa Ni & Nu, cho biết: “Nửa tháng gần đây, khách hàng có nhu cầu mua hoa đông hơn trước rất nhiều. Nếu như trước kia, người dân không ưa hoa lụa vì nó không đa dạng về hình thức, mẫu mã khá đơn điệu, thì giờ đây, hoa được nhập về có mẫu mã rất đẹp, bắt mắt. Hoa lụa đắt không thua gì hoa thật, thậm chí nhiều loại còn có giá bán cao hơn, nhưng vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn”.

Ngày nay, hoa lụa được sản xuất rất công phu, chất liệu mềm mại, bền với thời gian, màu sắc tươi tắn không kém gì hoa tươi, nên hoa lụa là sự lựa chon của nhiều gia đình. Đặc biệt, những ngày giáp Tết, nhiều gia đình bận rộn không có thời gian để lựa chọn, chăm sóc hoa, thì việc sử dụng hoa lụa là giải pháp tối ưu.

Cầm trên tay bình bình mộc lan với hai màu xanh, hồng sang trọng, chị Đỗ Thị Kim Luyện, xã Tịnh Ấn Tây cho biết: “Mọi năm dịp Tết, vợ chồng hay mua hoa tươi để trang trí, nhưng do đặc thù công việc phải trực trong những ngày lễ nên không có thời gian chăm sóc thường xuyên, nên hoa bị hỏng rất nhanh. Do đó, năm nay gia đình quyết định mua hoa lụa chơi Tết. Tuy giá hơi cao so với hoa thật nhưng mẫu mã rất tinh tế, khéo léo, kiểu dáng, kích cỡ của hoa được thiết kế đa dạng; có thể lựa chọn để cắm theo sở thích của mình, lại sử dụng được lâu”.

Còn chị Trần Thị Mỹ Linh, phường Nguyễn Nghiêm, sau khi chuyển chậu hoa lan hồ điệp và bình hoa hướng dương lên xe, chia sẻ: Năm nào, tôi cũng mua hoa lụa về trang trí dịp Tết. Bây giờ, còn có nhiều mẫu hoa đẹp để chọn, chứ để đến giáp Tết thì chẳng biết thế nào. Có khi hết hoa đẹp mà giá cả tăng cao”. Cây hoa lan chị Linh mua có giá gần 3 triệu đồng, bình hoa hướng dương có giá hơn 1 triệu đồng.

