Gìn giữ nghề làm bánh in

(Báo Quảng Ngãi)- Nghề làm bánh in truyền thống dần mai một. Thế nhưng ở thôn Hội An, xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) vẫn còn nhiều hộ gia đình gìn giữ nghề của tổ tiên truyền lại.

Cách đây khoảng 30 năm, ở thôn Hội An có vài chục hộ dân làm bánh in, nhưng giờ chỉ còn vài hộ dân gắn bó gìn giữ nghề. Chị Nguyễn Thị Thủy đã hơn 30 năm gắn bó với nghề làm bánh in chia sẻ: "Khi mới mười mấy tuổi tôi đã được mẹ chỉ dạy làm bánh và suốt mấy chục năm qua tôi vẫn gắn bó với công việc này. Gần mười năm nay, nhiều hộ dân bỏ nghề làm bánh in, vì nhu cầu thị trường thấp. Thế nhưng, đây là nghề truyền thống của gia đình, nên tôi không nỡ bỏ".

Dù lợi nhuận khá thấp nhưng những người làm bánh in truyền thống vẫn lặng lẽ giữ nghề.

Bánh in ở thôn Hội An được làm từ hai loại đậu chính là đậu xanh và đậu trắng. Để có một chiếc bánh thơm ngon thì người làm bánh mất cả ngày từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế đến lúc in, sấy bánh. Đặc biệt, công đoạn sấy bánh mất nhiều thời gian nhất, với mỗi sịa bánh sấy từ 4 - 5 giờ mới hoàn thành.

Thời gian trước, các bà, các chị làm bánh quanh năm, nhưng vài năm gần đây, hầu hết tập trung làm bánh vào 3 tháng cuối năm. Bà Nguyễn Thị Hậu cho biết: "Những năm gần đây, bánh in chủ yếu dùng trong việc dâng hương, lễ chùa, bày cúng trên bàn thờ gia tiên, làm quà, nên tầm tháng 9 hằng năm thì tôi mới bắt tay làm bánh”.

Vào 3 tháng cuối năm, trung bình mỗi ngày, một hộ làm bánh cho ra lò từ 5 - 6 sịa bánh, tương ứng trên 10 nghìn chiếc. Bánh in là loại bánh mộc mạc, chân quê bởi vậy mà chỉ còn những người lớn tuổi hoài niệm về nó. “Bánh in là loại bánh khô, không bỏ bất kỳ chất bảo quản nào, nên muốn để lâu thì đường phải thắng tới và đúng tỷ lệ, thì bánh mới có vị ngọt đậm đà. Ngày nay, không còn nhiều người thích ăn ngọt nữa nên bánh in cũng ít được sử dụng. Làm bánh in chủ yếu là vì nhớ nghề, yêu nghề chứ lợi nhuận thì thấp lắm”, chị Thủy bộc bạch.

Những ngày cuối năm, thênh thang trên con đường quê ở thôn Hội An, mùi thơm của đậu, đường làm lòng người rộn ràng, xao xuyến, nhớ về những cái Tết xưa. Giữa khung cảng rộn ràng của Tết nay, thật trân quý vẫn còn không ít người vẫn lặng lẽ giữ nghề truyền thống. Không chạy theo lợi nhuận, những người làm bánh in ở Hội An vẫn một lòng gìn giữ những hương vị xưa cũ cho ra chiếc bánh in thơm ngon bày biện trên bàn thờ gia tiên mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Bài, ảnh: H.THU