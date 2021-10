Những ân tình khó phai

(Báo Quảng Ngãi)- Khu du lịch Thiên Đàng, xã Bình Thạnh (Bình Sơn), nhiều năm qua vốn tĩnh lặng thì nay trở nên rộn ràng, khi trở thành địa điểm cách ly tập trung (CLTT) cho các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19. Ở đây, xen lẫn trong tiếng sóng biển rì rào là tiếng con trẻ bi bô đánh vần, đọc chữ, làm phép cộng trừ, nhân chia từ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Bình Sơn.

Những lớp học đặc biệt ở khu du lịch Thiên Đàng được mở ra ở từng căn phòng, dạy các cháu nhỏ theo mẹ bầu về quê, giúp nhiều gia đình xua tan bao nhọc nhằn trước “cơn bão” mang tên Covid-19.

Lớp học đặc biệt

Những ngày đầu tháng 10, dưới rừng cây xanh mát bên bờ biển thơ mộng ở Khu du lịch Thiên Đàng, những thai phụ đi dạo trong khuôn viên khu CLTT để thư giãn, nở nụ cười tươi vui vì được trở về quê nhà an dưỡng chờ ngày sinh nở. Một niềm vui nữa đối với nhiều thai phụ là các con của họ được theo mẹ về quê đều có thể học hành đầy đủ, đúng giờ.

Trong các căn phòng ở khu CLTT, ngoài những vật dụng phục vụ sinh hoạt còn có những cuốn tập, cây bút. Xen lẫn trong tiếng gió thổi rì rào là tiếng các em nhỏ tập đánh vần, làm toán và tiếng cô giáo dịu dàng hướng dẫn các con học tập qua màn hình máy tính. Những đứa trẻ ngoan hiền chăm chỉ nghe cô giảng bài, tiếng con trẻ tập đọc đã xua đi không khí tĩnh lặng có phần nặng nề nơi đây.

Chị Nguyễn Thị Phương Hậu cùng con gái Diễm My học trực tuyến trong khu cách ly Thiên Đàng, xã Bình Thạnh (Bình Sơn). Ảnh: Lê Đức Tận dụng phần đuôi chiếc giường xếp và chăn gối chồng lên đủ độ cao để làm bàn học cho con gái Trương Ngọc Diễm My học trực tuyến, chị Nguyễn Thị Phương Hậu cho biết, quê tôi ở thôn Thạch By 1, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ). Trước đây, hai vợ chồng vào TP.Hồ Chí Minh lập nghiệp, nhưng từ cuối tháng 4/2021 dịch Covid-19 hoành hành khiến cả hai thất nghiệp. Cuộc sống khó khăn nên nhiều lần vợ chồng dự tính về quê tránh dịch, nhưng tính mãi không xong thế là mắc kẹt ở tâm dịch. Để không ảnh hưởng đến việc học của con, vợ chồng tôi chuyển hồ sơ nhờ người thân đăng ký cho cháu học lớp 1 ở quê nhà.

“Nghe tên mình có trong danh sách được tỉnh tổ chức đưa về quê, tôi mừng đến phát khóc. Giờ đã về đến quê, được đưa con gái theo về và cháu được học từ xa đã vơi đi bao nỗi lo”. Chị NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẬU

Nhận được thông tin là một trong số những thai phụ may mắn được tỉnh lo cho về quê, ngoài chuẩn bị ít vật dụng sinh hoạt thì chiếc máy tính xách tay mà vợ chồng chị Hậu tích cóp mua để con gái học trực tuyến được chị bọc cẩn thận trong ba lô hành lý. “Phận mình “bụng mang dạ chữa”, con lại còn nhỏ mà cả tháng trời không dám hé cửa phòng trọ nhìn ra ngoài, vì lo sợ không may mắc bệnh sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Nghe tên mình có trong danh sách được tỉnh tổ chức đưa về quê, tôi mừng đến phát khóc. Giờ đã về đến quê, được đưa con gái theo về và cháu được học từ xa đã vơi đi bao nỗi lo”, chị Hậu tâm sự.

Bé Diễm My, con chị Hậu, vốn quen chạy nhảy tung tăng cùng bạn bè, nay đi đứng cẩn thận trong những ngày thực hiện CLTT cùng mẹ. Diễm My chăm chú nhìn vào màn hình máy tính lắng nghe cô giáo giảng bài. Chỗ nào không hiểu My quay sang nhờ mẹ chỉ giúp. Lâu lâu, cả căn phòng cười ồ lên khi cô bé tập đánh vần bằng chất giọng là lạ pha lẫn giữa Quảng Ngãi và TP.Hồ Chí Minh, khiến cô giáo bắt phải đọc lại lần nữa. Căn phòng nhỏ nơi ba thai phụ cùng ở cứ thế rộn ràng.

Cách đó không xa là “lớp học” của cháu Vũ Ngọc Quỳnh Chi, học sinh lớp 1 tại một trường tiểu học ở phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát (Bình Dương). Dù cách xa cả nghìn cây số, nhưng qua chiếc điện thoại di động, ngày nào cô học trò nhỏ cũng vào lớp đúng giờ. Hôm chúng tôi đến, Quỳnh Nhi đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nghe cô giảng bài. Hết giờ học trực tuyến, Quỳnh Chi được mẹ chỉ cho tập viết chữ ghép. Cô gái nhỏ ngoan hiền hết học chữ lại chuyển sang học Toán. Nhờ được mẹ hỗ trợ nên dù trong điều kiện học hành khó khăn, Quỳnh Nhi vẫn tiếp thu và hiểu bài tốt.

Cùng con gái Quỳnh Chi học bài, chị Lê Thị Ái Nhi cho biết, trước hai vợ chồng tôi vào tỉnh Bình Dương mưu sinh và con gái được đăng ký học tại địa phương. Nhưng từ ngày dịch Covid-19 xảy ra, cháu không đến trường mà ở nhà học trực tuyến. “Tình hình dịch căng quá nên tôi đăng ký về quê sinh nở. May mắn là được về và dẫn theo con gái. Ở trong khu CLTT có khó khăn đôi chút nhưng chuyện học của con vẫn đảm bảo nên rất mừng. Con gái cũng hiểu chuyện nên ngoan ngoãn không làm phiền đến các cô ở cùng phòng”, chị Nhi tâm sự.

Những câu chuyện đẹp

Cầm cuốn vở mới trên tay, cháu Hạnh đang ở trong khu CLTT khoe: "Con có vở mới để học rồi, con không phải ghi bài... trên thùng giấy nữa!". Nói rồi cô bé cất cẩn thận tập vở cùng bút và bảng đen vào trong ba lô. Trước đó, trong lúc về quê, vì quá vui mừng nên chị Thư quên mang theo sách vở cho con. Đến khi vào trong khu CLTT nhận chỗ ở ổn định thì mới sực nhớ đến chuyện học của con.

Cán bộ Ban CHQS huyện Bình Sơn cùng các tình nguyện viên chuẩn bị bữa ăn cho các thai phụ. Ảnh: Lê Đức "Hôm rồi, mấy chú bộ đội đi ngang qua nhìn thấy con bé thiếu dụng cụ học tập, thế là chiều hôm đó, các chú đã mua vở và bảng đen vào tặng. Các cán bộ, chiến sĩ trong khu CLTT rất chân tình, không chỉ chăm lo cho chúng tôi bữa ăn, giấc ngủ tươm tất mà còn quan tâm đến chuyện học của các con. Dù là cuốn vở hay tấm bảng đen, vài cây phấn thôi nhưng rất ý nghĩa trong lúc này", chị Thư xúc động.

Không chỉ tìm hiểu từng hoàn cảnh các cháu học sinh trong khu CLTT để hỗ trợ kịp thời, mà các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây còn tận tình chỉ dạy, chăm sóc cho một số cháu có mẹ sức khỏe yếu do đến cận ngày sinh. Ban CHQS huyện Bình Sơn còn liên kết với nhà mạng lắp đặt Internet kết nối wifi toàn khu vực để việc học trực tuyến của các cháu tốt hơn.

Khu du lịch Thiên Đàng dừng hoạt động nhiều năm qua, thế nhưng từ khi được chọn làm khu CLTT đã trở nên sạch sẽ, phòng ốc tươm tất. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tình nguyện viên là dân quân tự vệ địa phương thay phiên nhau quét dọn từng khu vực, thành lập bếp ăn dã chiến để nấu những món ăn ngon nhất dành cho các thai phụ. Không những vậy, nhiều người là vợ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong khu CLTT còn góp tiền mua vật dụng nấu thêm các thức ăn nhanh, món ăn bổ dưỡng mang vào cho các thai phụ bồi bổ sức khỏe...

Nhưng có lẽ hình ảnh đẹp nhất ở khu CLTT Thiên Đàng trong những ngày qua là bữa tiệc sinh nhật đầy bất ngờ và vô cùng ấm áp do cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Bình Sơn tổ chức để chúc mừng thai phụ Phạm Thị Kiều Oanh. “Giữa muôn trùng khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất và người thân bên cạnh trong những ngày cuối của thai kỳ, thế nhưng món quà tinh thần các anh dành cho tôi quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc. Đây là ngày sinh nhật tôi không bao giờ quên trong đời”, chị Oanh bày tỏ.

Hỗ trợ một cách tốt nhất Thiếu tá Đỗ Minh Thành - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Bình Sơn, là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành khu cách ly chia sẻ, để các cháu nhỏ đang thực hiện CLTT cùng mẹ đảm bảo việc học, đơn vị đã nỗ lực hỗ trợ một cách tốt nhất các điều kiện, nhất là sách vở, đồ dùng học tập... Đối với các thai phụ, giai đoạn này rất cần sự quan tâm, chia sẻ để vơi đi phần nào khó khăn, nên chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc các chị được mạnh khỏe cho đến khi hoàn thành CLTT trở về gia đình.

LÊ ĐỨC - ĐỨC MINH