Xa lắm Nước Nia

(Báo Quảng Ngãi)- Tổ dân phố Nước Nia cách trung tâm thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) chưa đầy 10km, vậy mà nhiều người bảo xa lắm. Đường đến Nước Nia đã được thảm nhựa, xe chạy bon bon giữa bốn bề núi rừng xanh thẳm. Nhưng đến tổ dân phố trên vùng cao này, chúng tôi mới thấm thía, Nước Nia không xa về vị trí địa lý, nhưng còn lắm cái phải "kéo lại gần", để cuộc sống người dân nơi đây bớt nhọc nhằn.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố Nước Nia Nguyễn Hoàng Vũ vừa dẫn chúng tôi "mục sở thị" Nước Nia, vừa bảo, cái khó của người dân Nước Nia thì nhiều lắm. Thiếu đất, thiếu nước sản xuất, nước sạch sinh hoạt, điện yếu, nứt núi, sạt lở, di dời hết nơi ở này đến nơi khác... bảo cuộc sống sao không khổ.

Chưa an cư sao lạc nghiệp

Tổ dân phố Nước Nia có 194 hộ dân, với 786 nhân khẩu. Chúng tôi đến Đồi Gu, lác đác có một vài ngôi nhà mới dựng, xa xa vẫn còn nham nhở những ngôi nhà hoang người dân bỏ lại sau trận lở núi kinh hoàng. Người dân từng định cư ở Đồi Gu kể, năm 2008, đêm đó nghe tiếng nổ lớn, ai cũng hoảng sợ khi thấy núi bị nứt toạc. Trên Đồi Gu lúc đó đang xây dựng khu tái định cư cho 68 hộ dân ở khu dân cư Nước Nia Dưới, thuộc dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Chưa kịp mừng vì có nơi ở mới, hơn 30 hộ dân trong vùng nguy hiểm trên Đồi Gu lại phải di dời đến nơi ở khác cạnh suối Nước Nia.

Trò chuyện với người dân nơi đây, chúng tôi bắt gặp ở họ chung một nỗi niềm, đó là nỗi lo chưa được an cư. Đã mấy bận di dời, giờ lại phải sinh sống ở nơi có nguy cơ cao sạt lở, đi không đặng, ở cũng chẳng yên. Đưa tay chỉ móng nhà bị khoét sâu, anh Đinh Văn Rên (37 tuổi) bộc bạch, nhà mình không bỏ đi được, tài sản chỉ có ngôi nhà này, đi rồi biết ở đâu. Gia đình mình sợ mưa to, sợ đất dưới nền nhà bị xói mòn, rồi có ngày ngôi nhà sẽ đổ xuống...

Người dân sống thấp thỏm trong những căn nhà nứt vách tường. Ảnh: PV

Mùa này, dòng suối Nước Nia hiền hòa, nhưng khi mưa lũ về, con nước hung dữ, dâng cao cuồn cuộn. Anh Vũ kể, trận bão số 9 vào tháng 10 năm rồi, tính mạng của hơn 30 hộ gia đình ở khu tái định cư bên dòng suối Nước Nia bị đe dọa. Ngay trong đêm, cán bộ huyện Sơn Hà và thị trấn Di Lăng phải vào tận Nước Nia vận động, di dời người dân đến tạm trú ở trụ sở UBND xã để đảm bảo an toàn. Mọi người dắt nhau rời làng thấy mà thương. Cách nhà anh Rên không xa là nhà ông Đinh Văn Thay (77 tuổi), ngôi nhà trên gò cao, điểm sạt lở đã sát vách, xung quanh tường nhà vết nứt lớn dần. “Mưa to, gió thổi mạnh, cả nhà mình lo lắng không ngủ được, sợ nhà trôi đi. Mong Nhà nước hỗ trợ người dân có nơi ở mới an toàn", ông Đinh Văn Thay bày tỏ.