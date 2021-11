Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân

(Baoquangngai.vn)- Sáng 25/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Video:

.

Dự cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đặng Văn Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Từ ngày 10/11 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 681 ca Covid-19, tăng 425 ca so với 14 ngày trước. Trong số các ca bệnh, có đến 134 ca cộng đồng. Các ổ dịch mới phát sinh ở thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ) với 14 F0, Công ty Ván Lạng Gia Hưng ở xã Bình Chánh (Bình Sơn) 26 F0, xã Ba Giang (Ba Tơ) 13 F0, xã Nghĩa An từ ngày 9/11 đến nay có 25 F0, các cơ sở y tế ghi nhận 39 F0, Công ty CP May Đông Thành ở KCN Tịnh Phong 52 F0…

Quang cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh sáng 25/11 CHUẨN BỊ SẴN KỊCH BẢN MỞ RỘNG CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ F0 Trên địa bàn tỉnh có 5 cơ sở điều trị F0 với tổng công suất 1.000 giường bệnh, trong đó có 80% giường bệnh điều trị cho bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Ngành y tế đã chuẩn bị sẵn kịch bản trưng dụng 50% giường bệnh ở Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố để làm nơi điều trị F0 phòng trường hợp số ca bệnh tăng cao. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành tiêm phòng Covid-19 mũi 1 cho gần 91% và mũi 2 cho hơn 30% số người dân từ 18 tuổi trở lên. Việc tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin trên địa bàn tỉnh đang phát huy hiệu quả tích cực. Số ca bệnh nhẹ và không triệu chứng chiếm 93%, 7% còn lại là số ca bệnh trung bình và nặng.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đặng Văn Minh nhận định, so với 2 tuần trước, tỉnh kiểm soát chưa tốt dịch Covid-19 nên số lượng F0, nhất là ca bệnh cộng đồng tăng cao. Nhiều địa phương vùng xanh đã chuyển màu vì có F0. Nhiều nhân viên y tế mắc bệnh, làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của đội ngũ y tế nói chung.

Thời gian tới, cần phải chuyển hướng kiểm soát dịch từ cơ sở. Người dân, chính quyền cơ sở là trụ cột chính phòng, chống dịch. Tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, nhận định tình hình dịch đúng thì sẽ có giải pháp xử lý đúng và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ngành y tế tiếp tục đánh giá chính xác và kịp thời tình hình diễn biến dịch để phân loại cấp độ dịch ở các địa phương và có giải pháp ứng phó phù hợp. Đảm bảo tiến độ và an toàn trong tiêm phòng Covid-19, nhất là cho trẻ từ 12-17 tuổi. Tăng cường rà soát, không bỏ sót trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được tiêm phòng, đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin để giảm áp lực cho công tác điều trị.

Tiếp tục đặt công tác phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh để tập trung thực hiện, không lơ là, chủ quan với dịch Covid-19. Khi phát hiện ổ dịch mới, tiếp tục áp dụng các biện pháp khoanh vùng, cách ly và quản lý kịp thời. Cần có kịch bản, phương án điều trị cùng lúc cho 1.500 F0 theo mô hình tháp 3 tầng. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân thống nhất cao với việc chuyển hướng quản lý, phòng, chống dịch phải xuất phát từ cơ sở. Người đứng đầu chính quyền ở cơ sở phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch ở địa phương. Sở Y tế phối hợp với Sở TT&TT tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn xử phạt hành chính các vi phạm liên quan tới công tác phòng, chống dịch, nhất là khi các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mở cửa trở lại từ ngày 1/12 tới…

Thực hiện: THANH PHƯƠNG