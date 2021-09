Video: TP.Quảng Ngãi cần chi viện thêm lực lượng chống dịch

(Baoquangngai.vn)- Hầu hết các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn TP.Quảng Ngãi hiện nay đang thiếu nhân lực. Điều này gây khó khăn trong công tác kiểm soát các phương tiện lưu thông qua lại cũng như tuần tra, kiểm soát người dân ở vùng phong tỏa.

Phường Trương Quang Trọng là một trong 5 xã, phường ở TP.Quảng Ngãi đang áp dụng biện pháp phòng, chống dịch cao nhất. Toàn phường đã bố trí 5 chốt để kiểm soát người và các phương tiện qua lại, đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Thế nhưng, có chốt ở đây chỉ có một người. Dù cố gắng, nỗ lực nhưng với lực lượng mỏng sẽ không tránh khỏi những trường hợp người dân vượt chốt lúc ùn ứ người qua lại.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra phường Trương Quang Trọng Nguyễn Thị Thanh Vân, cho hay: Với đặc thù là địa bàn giáp với khu vực trung tâm thành phố, quốc lộ 1, có lượng phương tiện lưu thông đông đúc. Trong khi đó, lực lượng chốt chặn lại quá mỏng nên có lúc không thể kiểm tra hết giấy tờ đi đường của người dân. Có nhiều người dân khi chưa tới lượt liền phóng xe đi nhanh nên không thể kiểm tra kịp thời, không đảm bảo việc phòng, chống dịch địa bàn. Vào thời điểm cao điểm, chúng tôi phải huy động thêm cán cán bộ, công chức ở xã đến hỗ trợ.

Nhiều chốt kiểm soát dịch ở phường Quảng Phú thiếu nhân lực chốt chặn

Từ khi dịch bệnh xảy ra ở KCN Quảng Phú, địa phương đã bố trí 6 chốt chặn ở xung quanh KCN, khu dân cư bị phong tỏa. Chủ yếu là các lực lượng ở phường. Ngoài công tác kiểm soát người và các phương tiện, lực lượng ở các chốt chặn còn hỗ trợ truy vết, xét nghiệm. Nhiều người phải làm việc xuyên suốt ngày đêm với khối lượng công việc lớn. Hiện nay, phường có đề nghị hỗ trợ thêm lực lượng tham gia vào công tác phòng, chống dịch, do đặc thù địa bàn rộng, có nhiều đường mòn, lối đi tắt, ngỏ hẻm phức tạp. Tổng diện tích phong tỏa lại lên đến 49,1ha. Không có lực lượng, địa phương phải dùng đến kẽm gai, bùng nhùng, bê tông và nhiều vật dụng khác để chốt chặn. Giải pháp này không mang lại hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú Lê Đình Từ, mỗi một chốt hiện nay chỉ có 3 người, 6 chốt 18 người, không đảm bảo cho các ca trực. Các anh em phải làm nhiều ca trong ngày. Riêng lực lượng công an phải làm nguyên ngày đêm. Nếu được, chúng tôi rất mong tỉnh, thành phố, các cấp ngành quan tâm, chi viện thêm chiến sĩ công an, quân đội để anh em thay phiên nhau. Hiện tại, anh em ở các chốt rất đuối sức”.

Trên địa bàn các xã, phường của TP.Quảng Ngãi, ở những nơi có khu vực phong tỏa, chính quyền đã thành lập nhiều chốt kiểm soát. Các lực lượng thường trực chủ yếu là dân quân tự vệ, hội đoàn thể địa phương, chủ chốt là lực lượng công an. Ngoài ra còn có 23 tổ kiểm tra của 23 xã, phường, cộng với 2 tổ kiểm tra đặc biệt của Công an TP.Quảng Ngãi. Hiện nay, riêng lực lượng công an có khoảng 400 người tham gia vào công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, với nguồn nhân lực này, chính quyền địa phương và ngành chức năng cho biết chưa thực sự đảm bảo cho việc tuần tra, chốt chặn ở các khu phong tỏa, khu cách ly cũng như hỗ trợ địa phương trong việc lấy mẫu xét nghiệm, truy vết.

Không có nhân lực, nhiều nơi trên địa bàn phường Quảng Phú chính quyền địa phương phải dùng kẽm gai để ngăn người và phương tiện qua lại

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, cho biết: Công an TP.Quảng Ngãi phải phân công lực lượng hỗ trợ các chốt, chứ quân số công an xã, phường vẫn còn hạn chế. Hầu hết các chiến sĩ công an ở các chốt phải kiêm rất nhiều việc. Vừa đảm bảo việc cách ly, vừa tiến hành truy vết, vừa phải bảo vệ các chốt, thực hiện nghiệp vụ song song là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chúng tôi đã đề nghị Công an tỉnh tăng cường, hỗ trợ thêm lực lượng.

TP.Quảng Ngãi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và có tăng cường thêm một số quy định. Đặc biệt, ở các xã, phường như Quảng Phú, Nghĩa Hà, Trương Quang Trọng, Nghĩa Chánh, Chánh Lộ phải áp dụng biện pháp phòng, chống dịch cao nhất. Để kiểm soát được người và phương tiện theo tinh thần “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở các khu cách phong tỏa, khu cách ly thì việc bổ sung, chi viện lực lượng, phương tiện hỗ trợ phòng, chống dịch cho các xã, phường trong thời điểm này là cấp bách và cần thiết.

Thực hiện: THIÊN HẬU- TRẦN TƯƠI