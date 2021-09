Video: Niềm vui của người cao tuổi, phụ nữ mang thai

(Baoquangngai.vn)- Sau khi hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, từ ngày 16/9, Quảng Ngãi bắt đầu triển khai tiêm phòng cho người cao tuổi có bệnh nền, phụ nữ mang thai trên 13 tuần và đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 184 nghìn người cao tuổi, trong đó, tỷ lệ người có bệnh nền chiếm hơn 40%. Gánh nặng bệnh tật ở người lớn tuổi, người mắc bệnh lý nền cao hơn gấp nhiều lần so với người trẻ, người không mắc bệnh nền. Vì vậy, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, rất nhiều người cao tuổi ở Quảng Ngãi kỳ vọng sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Gia đình ông Nguyễn Thiện Sĩ (69 tuổi) ở tổ 3 phường Lê Hồng Phong có 3 người trên 60 tuổi và có nhiều bệnh nền khác nhau. Đã hơn 1 tháng qua, gia đình ông hạn chế đi ra ngoài và tiếp xúc với người khác vì lo lắng tình hình dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Người cao tuổi, có bệnh nền cần được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19

Điều mong muốn nhất của tôi là sớm có đủ vắc xin tiêm phòng Covid-19 cho người cao tuổi. Kháng thể của người già vốn đã yếu lại thêm nhiều bệnh nền, nên gặp khó khăn trong điều trị nếu mắc Covid-19. Do đó, cách tốt nhất để phòng ngừa là tiêm phòng càng sớm càng tốt Nguyễn Thiện Sĩ (69 tuổi) ở tổ 3 phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Trần Văn Thường cho biết, người cao tuổi là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước đại dịch Covid-19. Nếu mắc Covid-19, bệnh có nguy cơ trở nặng nhanh chóng, thậm chí là đe dọa tới tính mạng. Do đó, chúng tôi đề nghị tỉnh và ngành y tế tiếp tục quan tâm, chăm sóc đến sức khỏe người cao tuổi bằng cách ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 để họ yên tâm sinh sống, cống hiến cho các hoạt động xã hội trong tỉnh.

Ngoài người già, người có bệnh lý nền, khả năng chống lại sự tấn công của vi rút SARS-CoV-2 của phụ nữ mang thai cũng không cao. Đây là nhóm đối tượng dễ bị diễn biến nặng khi mắc Covid-19, bởi trong quá trình mang thai, phụ nữ cũng có tình trạng suy giảm miễn dịch. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cũng đã có kế hoạch tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho phụ nữ mang thai trên 13 tuần ngay khi được phân bổ nguồn vắc xin. Trong đó, công tác khám sàng lọc trước tiêm sẽ được chú trọng thực hiện cho nhóm đối tượng này.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến – Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cho biết, phụ nữ mang thai có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc Covid-19, buộc phải nằm hồi sức, can thiệp thở máy, ecmo… với tỷ lệ cao và trẻ có nguy cơ bị sinh non. Do đó, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai là cần thiết để bảo vệ cả mẹ và con. Ngay khi được phân bổ vắc xin, bệnh viện sẽ tổ chức khám sàng lọc và tiêm vắc xin cho thai phụ có nhu cầu đến khám tại bệnh viện.

Đến nay, Quảng Ngãi đã hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho gần 112 nghìn người và mũi 2 cho hơn 48 nghìn người

"Thời gian qua, lượng vắc xin do Bộ Y tế phân bổ về cho tỉnh còn hạn chế và ngành y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiêm phòng đúng đối tượng ưu tiên theo quy định. Đến nay, Quảng Ngãi đã hoàn thành tiêm phòng Covid-19 mũi 1 cho gần 112 nghìn người và mũi 2 cho hơn 52 nghìn người". Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức.

Trong đợt này, Quảng Ngãi được bố trí hơn 53 nghìn liều vắc xin phòng Covid-19. Ngoài việc ưu tiên tiêm phòng cho hơn 52 nghìn công nhân, người dân trong khu vực phong tỏa, đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh, Quảng Ngãi sẽ bắt đầu triển khai tiêm cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền, phụ nữ mang thai và người yếu thế. Sau khi hoàn thành tiêm hơn 53 nghìn liều vắc xin được cấp, Quảng Ngãi sẽ có 17,6% người dân trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi.

“Đợt này, chúng tôi cũng ưu tiên tiêm cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cho phụ nữ mang thai trên 13 tuần tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh. Đồng thời, phân bổ về cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã để ưu tiêm tiêm cho nhóm đối tượng trên”, Bác sĩ Phạm Minh Đức nói thêm.

Bắt đầu từ ngày 16/9, ngành y tế sẽ triển khai tiêm phòng Covid-19 cho khoảng 500 người cao tuổi, có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người có công với cách mạng và người yếu thế. Trong thời gian tới, trên cơ sở nguồn vắc xin do Bộ Y tế phân bổ, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục mở rộng tiêm phòng cho toàn bộ nhóm đối tượng này trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện: T.PHƯƠNG - Đ.TƯƠI