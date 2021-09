(Baoquangngai.vn)- Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội, người dân và học sinh, sinh viên chuyển sang làm việc và học tập trực tuyến (online) tại nhà, trong khi đó năm học mới cũng đã đến. Điều này khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính xách tay (laptop) tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tiêu thụ nhanh các sản phẩm có giá tầm trung từ 7 - 15 triệu đồng.

.

Cửa hàng “FPT Shop” trên đường Quang Trung (TP.Quảng Ngãi). Số lượng máy tính xách tay bán ra tăng đột biến trong khoảng vài ngày trở lại đây do nhu cầu sử dụng máy để học tập và làm việc trực tuyến tăng cao, trong khi đó mùa tựu trường cũng đã đến. Theo khảo sát, máy tính latop giá trung bình từ 7 - 15 triệu đồng, tích hợp đầy đủ các tính năng học tập và làm việc online, cấu hình vừa phải đang tiêu thụ mạnh. Nhiều cửa hàng "cháy hàng". Khách hàng phải đặt cọc trước và từ 7 - 10 ngày sau mới sở hữu được.

Chị Lê Thị Thương Lài (32 tuổi), ở thị trấn La Hà (Tư Nghĩa), cho hay: Tư Nghĩa cũng là một trong những địa phương ở Quảng Ngãi đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trường của con tôi có tổ chức học online. Con mới học lớp 3 thôi, cho con học trên điện thoại, màn hình nhỏ, về lâu dài không tốt cho mắt. Vì thế, con rất cần đến một chiếc laptop có cấu hình vừa phải, đủ sử dụng, gọn, nhẹ. Hiện hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nên tôi chỉ cần mua giá 10 triệu đồng trở xuống thôi.

Nhiều khách hàng lựa chọn mua laptop có giá từ 7 - 15 triệu đồng để con học online.

Nhân viên văn phòng làm việc và các sinh viên có nhu cầu cao hơn để vừa học trực tuyến vừa đáp ứng nhu cầu học các chuyên ngành kỹ thuật, thiết kế đồ họa thường chọn mua các dòng máy có giá từ 15 triệu trở lên. Để tiết kiệm chi phí trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, trong khi đó vẫn có một chiếc máy có cấu hình mạnh, nhiều người tìm đến các cửa hàng bán máy tính đã qua sử dụng, hàng nhập khẩu 99%. Nhu cầu tăng cao, thị trường máy tính cũ bỗng sôi động.

Em Lê Quốc Trung, sinh viên Trường ĐH Duy Tân, chia sẻ: Do Đà Nẵng cũng đang thực hiện giãn cách, nên trường em cũng chuyển qua học online. Em học chuyên ngành thiết kế nên cần một chiếc máy cỡ core i7, cấu hình mạnh, máy mỏng, nhẹ, giá cỡ tầm 10 triệu trở lại sẽ hợp lý với chi phí của sinh viên. Muốn có một chiếc máy giá cả và cấu hình như vậy, em đang nghiên cứu một chiếc laptop cũ.

Chị Nguyễn Thị Nhung, thu ngân cửa hàng máy tính Kim Anh, cho biết: Mỗi ngày chúng tôi xuất ra bán hơn 20 máy. So với trước đây, số lượng máy bán ra trong những ngày này tăng cao, tăng hơn cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, có một khó khăn hiện nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên vấn đề lưu thông hàng hóa rất khó khăn. Khách hàng cần nhiều, trong khi hàng hóa đứt hàng liên tục. Tuy vậy, chúng tôi cũng cam kết bán giá niêm yết.

Các dòng máy đã qua sử dụng, tiết kiệm từ 2 - 3 triệu đồng nhưng vẫn có cấu hình mạnh cũng được nhiều bạn trẻ tìm đến.

Để chấp hành tốt lệnh giãn cách của UBND tỉnh, các cửa hàng kinh doanh máy tính đang đẩy mạng bán hàng online, chuyển tận nơi cho khách, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, các cửa hàng cũng đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi với giá cả cạnh tranh, có chế độ bảo hành lâu dài để kích cầu thị trường.

Nhân viên tư vấn bán hàng Lê Thị Mỹ Nhân, Công ty CP Bán lẻ KTS FPT, chia sẻ: Doanh số của cửa hàng mỗi ngày, chỉ tính riêng các dòng máy laptop là thu về 200 triệu đồng, cao hơn rất nhiều lần so với những ngày trước đó. Do giãn cách xã hội nên bên em có chương trình bán hàng online, giao hàng tận nhà, trao đổi với khách hàng qua điện thoại, zalo, facebook, gmail. Vào mùa tựu trường này, cửa hàng cũng có chương trình giảm giá “Back to shool” cho học sinh, sinh viên, giảm đến 15%, bảo hành lên đến 3 năm.

Trước thềm năm học mới, các cửa hàng bán lẻ có nhiều chương trình ưu đãi cho học sinh, sinh viên.

Nhu cầu đối với máy tính xách tay latop tăng cao. Một chiếc máy laptop để học tập, làm việc trong thời điểm hiện nay rất cần thiết. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần phải có sự cảnh giác, nghiên cứu kỹ để tránh chọn phải máy không đảm bảo nhu cầu sử dụng, không tương xứng với giá tiền. Mặt khác, khi mua sắm qua các kênh trực tuyến, khách hàng cần lựa chọn các cửa hàng uy tín, đồng thời tìm hiểu kỹ về dịch vụ sau bán hàng để quyền lợi được đảm bảo.

Thực hiện: THIÊN HẬU