Video: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học

(Baoquangngai.vn)- Do tác động của dịch Covid-19, nhiều dự án, công trình trường học bị ảnh hưởng tiến độ thi công. Ngay sau khi được nới lỏng giãn cách xã hội, các cấp, ngành, chủ đầu tư một số công trình trường học đã đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công đảm bảo phương án “3 tại chỗ”, triển khai xây dựng trường, đảm bảo đúng tiến độ trong năm học mới.

Trường Mầm non xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) là một trong những ngôi trường bị thiệt hại nặng từ cơn bão số 9 (năm 2020). Để đảm bảo điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất cho các em trong năm học mới, TP.Quảng Ngãi bố trí kinh phí 6 tỷ đồng để đầu tư xây mới theo diện khẩn cấp, đảm bảo các điều kiện dạy và học cho nhà trường. Trường được khởi công xây dựng từ tháng 4.2021. Phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Ngay sau khi tỉnh nới lỏng giãn cách xã hội, các đơn vị thi công đã bố trí công nhân, người lao động khẩn trương thi công công trình trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Hiện nay, công trình với 2 tầng, 8 phòng học cơ bản hoàn thiện, thi công vượt khối lượng đề ra trong niềm vui mừng của thầy và trò nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Tịnh Khê Bùi Thị Thu Trang, cho biết: Ngay sau khi TP.Quảng Ngãi áp dụng Chỉ thị 15/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, (trừ xã Nghĩa An và một số khu vực phong tỏa) thì nhà thầu, đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Đến thời điểm này, chỉ còn hạng mục công trình nhà vệ sinh, san lấp sân trường. Theo cam kết của đơn vị thi công, khoảng ngày 10/10 sẽ bàn giao cho nhà trường nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Trường Mầm non xã Tịnh Khê thi công vượt khối lượng đề ra.

Năm học 2021 - 2022, TP.Quảng Ngãi có 3 đơn vị trường học được đầu tư xây mới theo diện khẩn cấp do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gồm có Trường Mầm non xã Tịnh Khê (xã Tịnh Khê), Trường TH&THCS Trần Quí Hai (xã Tịnh Châu) và Trường Tiểu học Phổ An (xã Nghĩa An) với tổng kinh phí 25 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành giáo dục thành phố còn dành nguồn kinh phí lớn để xây dựng, sữa chữa thường niên, mua sắm, trang bị các thiết bị cho một số trường học trong năm học mới. Theo dự kiến, đối với các công trình đang xây dựng, sửa chữa, đến đầu tháng 9 phải cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng để sử dụng trong năm học mới. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên tiến độ thi công một số công trình có bị ảnh hưởng.

Ngoài Trường Tiểu học Phổ An phải tạm dừng sau khi tiến độ đạt gần 90%, đối với các trường còn lại, tận dụng thời điểm các em học trực tuyến, chủ đầu tư đã đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công phải linh hoạt thực hiện phương án “3 tại chỗ” (ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ, làm việc tại chỗ), tuân thủ khuyến cáo 5k của Bộ Y tế, chia nhỏ lực lượng, nỗ lực để hoàn thành tiến độ, sớm bàn giao cho các trường nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Trưởng phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hưng, cho hay: Ngoài việc đầu tư xây mới 3 trường theo diện khẩn cấp với tổng kinh phí 25 tỷ đồng, ngành giáo dục thành phố cũng dành ra 13 tỷ đồng để tập trung sữa chữa, đầu tư, nâng cấp thường xuyên cho các đơn vị trường học trên địa bàn; 6 tỷ đồng để chuẩn bị những trang thiết bị tối thiểu cho một số trường học, đảm bảo cho việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đến thời điểm này, về phía cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các trường học trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã chuẩn bị tương đối tốt để chờ các em hết học trực tuyến, quay trở lại học trực tiếp.

Trong những năm qua, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020, nhiều công trình trường học trên địa bàn tỉnh cơ bản được đầu tư, sửa chữa. Đặc biệt, từ sau cơn bão số 9, với nhiều nguồn kinh phí được huy động khác nhau, các công trình trường học đã được khắc phục, sửa chữa kịp thời. Theo đánh giá của ngành giáo dục và đào tạo, đến thời điểm này, cơ sở hạ tầng các đơn vị trường học ở các cấp cơ bản đảm bảo chất lượng dạy và học.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học, đảm bảo cho công tác dạy và học khi học sinh trở lại trường học trực tiếp.

“Sau cơn bão số 9, toàn ngành thiệt hại khoảng 190 tỷ. Trong đó, thiệt hại từ các đơn vị trường học do sở quản lý khoảng 33 tỷ đồng, các đơn vị trường học do huyện quản lý khoảng 157 tỷ đồng. Sở cũng đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra trực tiếp xuống các trường để tìm hiểu, đồng thời tham mưu tỉnh, trung ương hỗ trợ cho các địa phương khắc phục nhiều hạng mục. Từ đó đến nay, khi có nguồn kinh phí hỗ trợ được phép sử dụng, ngành phối hợp các địa phương chỉ đạo các đơn vị trường học khắc phục, sửa chữa ngay. Qua kiểm tra đến thời điểm này, hầu hết các trường học đều đảm bảo các điều kiện cho năm học mới”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Trần Sỹ, nhấn mạnh.

Trên các công trình trường học đang thi công, từng tốp công nhân, người lao động đang tranh thủ thời tiết nắng ráo, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các hạng mục. Trong điều kiện cơ sở vật chất được đầu tư đảm bảo, hi vọng các thầy, cô giáo và các em học sinh sẽ đạt nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học trong năm học mới.

Thực hiện: TH.HẬU- TR.TƯƠI