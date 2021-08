Video: Ba Tơ hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021

(Baoquangngai.vn)- Từ ngày 25- 27/8, huyện Ba Tơ đã hoàn thành Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2021 đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật tham gia. Đây là địa phương thứ 2 của tỉnh tổ chức Diễn tập KVPT trong năm nay.

Để cuộc diễn tập thành công, đạt mục đích yêu cầu đề ra, huyện Ba Tơ đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Trên cơ sở nắm chắc các chỉ thị, ý định diễn tập của Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh và Bộ CHQS tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức kiện toàn lực lượng, phương tiện, luyện tập phương án đảm bảo cho công tác Diễn tập KVPT đạt kết quả cao nhất.

“Trong điều kiện thời tiết nắng nóng và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng đơn vị đã nỗ lực chuẩn bị tốt mọi công tác chuẩn bị; động viên các lực lượng, các cấp, các ngành tham gia diễn tập năm 2021 đạt kết quả cao nhất”, Thượng tá Đinh Hiền Lương - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ba Tơ nói.

Cuộc Diễn tập KVPT huyện Ba Tơ năm 2021 được chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: Tổ chức thực hành chiến đấu; giai đoạn 3 là thực binh bắn đạn hơi và thuốc nổ “Đại đội bộ binh được tăng cường hỏa lực của tiểu đoàn đánh địch đổ bộ bằng đường không” có dân quân phối hợp.

Trong quá trình diễn tập, các lực lượng tham gia đã vận dụng khá nhịp nhàng, hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo; chính quyền quản lý và điều hành; cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện”. Trong đó, nỗi bật là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương thể hiện khá rõ trong các nghị quyết, kế hoạch. Nội dung diễn tập được triển khai đúng quy trình, phản ánh sát với tình hình của địa phương. Chức năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể mà nòng cốt là lực lượng quân sự, công an rất quan trọng trong việc giúp cấp ủy, chính quyền đánh giá, kết luận tình hình và đề ra các chủ trương, giải pháp xử lý các tình huống. Đặc biệt, trong phần thực binh bắn đạn hơi và thuốc nổ, đơn vị đã tổ chức thực hành hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn.

Thượng tá Lương Đình Chung - Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh cho biết, sau khi Bộ CHQS tỉnh xây dựng ý định diễn tập của huyện Ba Tơ và được Quân khu phê duyệt, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành điều hành các nội dung diễn tập đúng quy định, được thể hiện trên từng nội dung vai diễn có trách nhiệm. Có thể nói rằng, cuộc diễn tập KVPT huyện Ba Tơ đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và đạt khá về chiến thuật và giỏi về kỹ thuật.

Thông qua diễn tập là dịp để kiểm tra, rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; trình độ tham mưu, xử lý các tình huống của cán bộ các cấp, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong việc chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức, chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ… Trên cơ sở đó, tiếp tục đầu tư xây dựng vững chắc các tiềm lực trong KVPT.

“Cuộc diễn tập lần này là nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ KVPT của huyện”, Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ nói.

Thực hiện: H.HUY- H.P