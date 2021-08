Khởi nghiệp với rượu đặc sản

(Baoquangngai.vn)- Với những bí quyết riêng trong chế biến rượu bách nhật và các loại rượu trái cây, cộng với ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong phát triển thương hiệu, vợ chồng anh Trương Quang Điền, 37 tuổi, ở xã Đức Lân (Mộ Đức) đã xây dựng riêng cho mình một thương hiệu rượu đặc sản. Bước đầu, sản phẩm này đã được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng và khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Vợ chồng anh Điền khởi nghiệp với sản phẩm rượu được chế biến từ những đặc sản của Quảng Ngãi trong nhiều năm nay. Đây cũng là niềm đam mê của đôi vợ chồng trẻ này. Với sự khéo tay, đảm đang của người vợ - chị Phạm Thị Tường Vy, chỉ với một vài lần thử làm rượu bách nhật, rượu sim cho gia đình dùng, người thân thưởng thức và được mọi người khen ngợi, nên đặt hàng làm với số lượng lớn. Sau một thời gian thực hiện, vợ chồng anh Điền quyết định khởi nghiệp từ sản phẩm này và lấy thương hiệu Rượu Quang Hải.

Rượu đặc sản Quang Hải được làm theo phương pháp thủ công truyền thống, với những bí quyết ủ kín, lên men tự nhiên, không chất bảo quản, không phẩm màu, không chất điều vị. Nguyên liệu chủ yếu là nếp, các loại trái cây, đường tinh luyện...

Đến nay, ngoài rượu bách nhật làm từ nếp cẩm và rượu sim, các loại rượu trái cây khác như rượu atisô, rượu nho, rượu dâu... cũng được thị trường ưa chuộng, với giá dao động trung bình từ 150.000 đồng - 300.000 đồng/1 lít. “Hằng năm, chúng tôi cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 lít mỗi sản phẩm. Thời điểm tiêu thụ mạnh nhất là vào dịp các ngày lễ, Tết”, anh Điền chia sẻ.

Nguyên liệu để chế biến rượu bách nhật.

Đặc biệt, những nguyên liệu này được thu mua ở những nơi uy tín, mang đến một thức uống không chỉ cho hương vị thơm ngon, độc đáo, tốt cho sức khỏe, mà còn đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Mọi công đoạn đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy, rượu ủ kín càng lâu càng thơm, không bị chua, màu sắc lại càng đẹp mắt.

“Sản phẩm Rượu Quang Hải có bí quyết riêng về công thức lên chế biến, cho hương vị đặc trưng riêng. Về trái cây, tôi chọn những loại trái cây tươi sạch, mang về sàng lọc những loại trái cây không đạt, chọn những trái mọng, tươi, chín đều, không chọn trái cây bị hóp, héo, không đạt. Nguyên liệu chế biến lúc nào cũng phải đảm bảo sạch, sản phẩm tự nhiên, không sử dụng chất hóa học”, chị Phạm Thị Tường Vy chia sẻ.

Sản phẩm Rượu Quang Hải được làm theo phương pháp thủ công truyền thống.

Hiện nay, các sản phẩm rượu đặc sản của cơ sở Rượu Quảng Hải được người tiêu dùng rất ưa chuộng và địa phương đánh giá cao. Sản phẩm được giới thiệu trưng bày ở các các sự kiện do huyện, tỉnh tổ chức, dùng quà biếu hoặc sử dụng hằng ngày trong các bữa ăn gia đình, tiệc. Riêng sản phẩm rượu bách nhật và rượu sim đã được huyện Mộ Đức công nhận là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, đủ điều kiện để tham gia, đánh giá phân hạng cấp tỉnh.

“Đến nay, qua đánh giá đợt 1 đã có 4 sản phẩm đạt, trong đó có sản phẩm rượu của anh Điền. Hai sản phẩm rượu sim và rượu bách nhật đã làm hồ sơ tham gia sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đây là những sản phẩm có triển vọng của địa phương”. Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mộ Đức Nguyễn Thị Tường Mai

Khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng đối với đôi vợ chồng trẻ, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Song, vợ chồng anh Điền đã tận dụng các kênh bán hàng online để gỡ khó cho việc kinh doanh, duy trì doanh thu cho cơ sở sản xuất. Mong muốn của anh chị là sản phẩm sớm được công nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh và được hỗ trợ vốn để mở rộng quy mô sản xuất trong thời gian tới.

Rượu bách nhật và rượu sim của cơ sở sản xuất rượu Quang Hải được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện.

Khi sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh thì thị trường tiêu thụ sẽ rộng mở hơn, sản phẩm Rượu Quang Hải sẽ được đưa vào các siêu thị, cửa hàng OCOP để bày bán, được nhiều người biết đến. Từ đó góp phần tạo việc làm cho người dân và tận dụng tối đa thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế gia đình.

Báo Quảng Ngãi và Sở KH&CN phối hợp thực hiện