(Baoquangngai.vn)- Nhằm giúp ngư dân nắm rõ các quy định của Nhà nước về khu vực biên giới, trách nhiệm bảo vệ an ninh, an toàn các công trình dầu khí, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và BĐBP Quảng Ngãi phối hợp tổ chức đợt tuyên truyền, vận động ngư dân các địa phương ven biển chung tay bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Không xâm phạm vào các công trình trên biển của nhà máy, gây nguy cơ mất an ninh, an toàn.

Thực hiện: K.Toàn- H.P