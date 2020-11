Video: Lý Sơn bắt đầu có gió cấp 9- 10, giật cấp 12

(Baoquangngai.vn)- Lúc 13h00 hôm nay (14.11), gió bão ở Lý Sơn đạt cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5-7 mét, nhiều khu vực như cảng Lý Sơn, Hang Cò thôn Tây (An Hải) sóng biển phủ trắng, tràn kè bê tông, uy hiếp các hộ dân sống ven biển.

TIN LIÊN QUAN Công điện của Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13

.

Gió to sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hàng trăm tàu cá nhỏ bị sóng biển đánh chìm đang neo đậu tại vũng neo trú tàu thuyền An Vĩnh và An Hải. Tuy chưa vào bờ nhưng bão số 13 đã có cường độ mạnh và được nhận định không thua gì cơn bão số 9 vừa qua, bởi vùng ảnh hưởng rộng, nguy cơ gây thiệt hại lớn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão huyện Lý Sơn cũng vừa hoàn thành việc di dời gần 300 hộ dân với gần 1.000 người nằm trong vùng xung yếu về nơi tránh trú an toàn, trước khi mưa bão đổ bộ vào với sức gió cấp 12, giật cấp 13-14 dự kiến vào đêm nay.

Văn Mịnh- H.P