(Baoquangngai.vn) - Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ và sự đóng góp của cộng đồng, trong 9 tháng đầu năm 2020, thêm gần 250 ngôi nhà đại đoàn kết đã được xây dựng, viết tiếp giấc mơ an cư cho người nghèo. Mời quý vị và các bạn xem phóng sự “Viết tiếp giấc mơ an cư cho người nghèo” ở phần cuối bản tin tuần này.

. Phòng QNĐT