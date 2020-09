(Baoquangngai.vn)- Tối ngày 9.9, trong quá trình lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, việc xử lí gặp nhiều khó khăn do người vi phạm không chịu kí biên bản, không cung cấp thông tin cá nhân và gây mất an ninh trật tự. Công an thành phố Quảng Ngãi phải tăng cường lực lượng đến hỗ trợ mới xử lí được các trường hợp này.

. M.Cường-M.Châu-M.Toàn