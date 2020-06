(Baoquangngai.vn)- Cầu qua kênh Chính Bắc thuộc công trình thủy lợi Thạch Nham ở thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh quá hẹp, được đầu tư xây dựng từ những năm 1993 cho đến nay đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi qua cây cầu này. Mời quý vị và các bạn xem phóng sự “Cầu hẹp, xuống cấp, mất an toàn giao thông” ở cuối bản tin tuần này.

Thực hiện: QNĐT