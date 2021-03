Ngắm rừng hoa cải vàng rực ở Bình Sơn

Theo Chủ tịch UBND xã Bình An Võ Thanh Tuấn, vườn hoa này do xã hỗ trợ kinh phí để Đoàn thanh niên xã ra quân trồng nhằm mục đích tạo điểm nhấn để thu hút du khách đến với Bình An. Nếu năm ngoái xã trồng hoa hướng dương thì năm nay địa phương trồng hoa cải và hoa cánh bướm để tạo sự mới lạ. Tuy nhiên, do thời tiết lạnh kéo dài khiến vườn hoa chậm nở phải đến sau Tết Nguyên đán mới nở hoa nên xã không tổ chức bán vé mà để người dân, du khách được tham quan, chụp ảnh miễn phí.