Check-in vườn hoa rực rỡ giữa núi rừng Thọ An

(Baoquangngai.vn)- Gần 1 tháng qua, rất nhiều du khách và các bạn trẻ đã rủ nhau về vùng núi thôn Thọ An, xã Bình An (Bình Sơn) để cùng chụp ảnh check in lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Bởi nơi đây, đang có vườn hoa cải và cánh bướm với màu sắc hút mắt, tô điểm cho núi rừng Bình An thêm xinh đẹp, khiến bao người si mê.

Vườn hoa giữa núi rừng được xem là một điểm check- in mới, hấp dẫn ở phía bắc của tỉnh Quảng Ngãi. Từ thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn), chỉ cần rẽ hướng tây chạy xe khoảng 15km với đích đến là xã miền núi Bình An, sẽ có một vườn hoa rực rỡ đang đón chào. Với diện tích 2ha, vườn hoa cải và hoa cánh bướm được trồng ngay bên cạnh ngôi nhà truyền thống thôn Thọ An với mái ngói là lá cờ Việt Nam nổi bật, thu hút du khách từ xa.

Cánh đồng hoa vàng tươi bên nhà truyền thống thôn trở thành điểm nhấn giữa nền xanh của núi rừng

Hoa cải lâu tàn, kéo dài khoảng gần 2 tháng. Hoa được trồng trên diện tích lớn tạo cho người thưởng thức như đang đứng trước thảm hoa vàng rực mênh mông

Du khách đến check-in vườn hoa cải còn có cơ hội chụp cùng người bản địa trong trang phục đồng bào Cor truyền thống

Màu hoa vàng rực đang trở thành background tuyệt vời để bạn có thật nhiều "pô" ảnh đẹp

Theo kinh nghiệm của nhiều bạn trẻ, thời gian check- in đẹp nhất với vườn hoa cải chính là thời điểm chiều, mặt trời dần xuống núi

Bên cạnh vườn hoa cải là vườn hoa cánh bướm với màu sắc tím, hồng, trắng thanh nhã. Đây cũng là nơi lý tưởng để có những bức hình đẹp

Vườn hoa rực rỡ khoe sắc cùng trang phục truyền thống

Những cánh hoa xinh đẹp như đang tô điểm thêm cho khung cảnh bình dị của núi rừng Thọ An

Thực hiện: PV-CTV