Nhà vườn tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết

Anh Trần Văn Trãi, thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) đang cột dây định hình hoa. Sau khâu này đến công đoạn ràng lưới để chậu cây được đều, đẹp. Anh Trãi chia sẻ: “Năm nay, tôi trồng hơn 1000 chậu vừa hoa thược dược và cúc nhưng sau bão chỉ vớt vát được lại 700 chậu hoa. Dù hoa bị hư hại bởi thiên tai nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên bạn hàng ngại chưa dám mua nhiều, thành ra giá cũng chỉ như mọi năm. Nhà vườn chúng tôi cũng hi vọng những ngày tới thị trường sẽ nhộn nhịp hơn để có được cái Tết no đủ.”